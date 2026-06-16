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16 de junio de 2026

OPERADORES DE AGUA POTABLE RURAL SE PREPARAN PARA EL INVIERNO CON CAPACITACIÓN EN PUERTO NATALES

Operadores de sistemas de agua potable rural de la provincia de Última Esperanza participaron este jueves en una jornada de capacitación en Puerto Natales, orientada a reforzar la operación de los servicios ante los desafíos del invierno.

aguapotableruralnatales

​Ante la llegada de las bajas temperaturas, operadores de sistemas de agua potable rural de la provincia de Última Esperanza participaron en una jornada de capacitación organizada por la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de Obras Públicas, orientada a fortalecer la continuidad y seguridad del servicio durante el invierno.

 
La actividad se desarrolló en el Hotel Cormorán de las Rocas y reunió a representantes de distintos sistemas SSR de la provincia de Última Esperanza, con la participación de Huertos Familiares, Dorotea, Renoval, Edén, entre otros, quienes participaron en una serie de exposiciones orientadas a mejorar la gestión, calidad y continuidad del suministro de agua para las comunidades rurales.

 
La jornada fue inaugurada por el subdirector regional de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, Saúl Ríos Arriagada, quien destacó la importancia de fortalecer las competencias de los equipos encargados de operar estos sistemas, especialmente ante los desafíos que implica la temporada invernal.

 
“Hoy día estamos fortaleciendo sus capacidades, su forma de trabajo, indicando cuáles son las mejores formas de trabajar y cuáles son los cuidados que tienen que tener”, señaló el subdirector regional, Saúl Ríos.

 
Cristian Contreras, operador de la planta de agua potable de Cerro Castillo desde hace 18 años expuso que “las jornadas son bien didácticas, bien claras, útiles, sobre todo para la gente que se viene integrando, siempre hay gente nueva que entra a estos sistemas y que se está iniciando en este rubro y siempre es muy interesante conocer estos detalles”.

 
Uno de los principales temas abordados fue la preparación del Plan Operación MOP Inverna 2026, exposición que estuvo a cargo del electromecánico de la Subdirección SSR de la Dirección de Obras Hidráulicas, Jorge Arancibia. Durante su presentación se entregaron recomendaciones técnicas y preventivas para asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones durante los meses de bajas temperaturas.

 
José Concha Santos, secretario de la Agrupación de Agua Potable Rural de Huertos Familiares, destacó que este tipo de capacitaciones contribuyen a mejorar la gestión del servicio, reducir riesgos y entregar una atención de mayor calidad a la comunidad. Además, señaló que la agrupación se encuentra en proceso de actualización de socios para la próxima puesta en marcha de su nueva red de agua potable rural.

 
El Seremi de Obras Públicas Alejandro Marusic, destacó que los participantes pudieron profundizar conocimientos sobre la aplicación de productos químicos para el tratamiento del agua, las reacciones que estos generan y los criterios para realizar ajustes adecuados en la dosificación, aspectos fundamentales para garantizar la calidad del recurso distribuido a la población.

 
La capacitación también contempló contenidos relacionados con la interpretación de resultados de análisis de agua y el funcionamiento de piezas hidráulicas especiales, permitiendo a los operadores actualizar conocimientos y resolver dudas asociadas a la operación diaria de los sistemas.

 
La actividad finalizó con un espacio de intercambio de experiencias entre los asistentes, reafirmando el compromiso de continuar impulsando acciones de capacitación que permitan enfrentar de mejor manera los desafíos operacionales y sanitarios de los sistemas rurales.

 
La serie de talleres organizada por la Subdirección de Servicios Sanitarios continúa esta semana en Punta Arenas fortaleciendo los conceptos contables del proceso y la información respecto de fondos concursables que apoyen la gestión de los operadores.

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INICIÓ CICLO DE CAPACITACIONES 2026 PARA OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EN PUNTA ARENAS

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