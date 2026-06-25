FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA FORTALECE SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIA A CERCA DE 1.900 PERSONAS EN PUERTO NATALES

El Comité en Defensa del Agua Potable de Puerto Natales fue beneficiado con recursos del Fondo Social Presidente de la República para ejecutar un proyecto destinado a fortalecer la continuidad y seguridad del suministro de agua potable en el sector de huertos familiares de la comuna.

La iniciativa contempla una inversión de $3.534.696 y permitirá implementar medidas preventivas para enfrentar las dificultades que se generan durante la temporada invernal, especialmente ante episodios de bajas temperaturas que pueden afectar el funcionamiento de la planta de tratamiento y la continuidad del servicio.

El proyecto considera la adquisición e instalación de un estanque de almacenamiento de agua y calefactores industriales destinados a proteger los equipos frente a eventos de congelamiento, contribuyendo a garantizar el abastecimiento para las familias usuarias del sistema. Asimismo, se contempla la adquisición de medidores que permitirán responder oportunamente ante eventuales daños o roturas en la red.

La organización beneficiada, constituida en 1993, administra el sistema que abastece a 475 familias del sector norte de Puerto Natales, beneficiando directamente a cerca de 1.900 personas. Su labor resulta fundamental para asegurar el acceso al agua potable y la gestión comunitaria de este recurso esencial para la calidad de vida de las familias.

El Delegado Presidencial Provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro, destacó el impacto de esta iniciativa, señalando que “el acceso al agua potable es un elemento esencial para la calidad de vida de las personas. A través del Fondo Social Presidente de la República estamos apoyando una iniciativa que permitirá fortalecer la infraestructura existente y entregar mayor seguridad a cerca de 1.900 habitantes de Puerto Natales, especialmente niños, adultos mayores y mujeres que requieren un suministro continuo y seguro”.

La autoridad agregó que “este proyecto refleja el compromiso del Gobierno del Presidente José Antonio Kast con las organizaciones comunitarias, reconociendo el importante trabajo que desarrollan en sus territorios y entregando herramientas concretas para mejorar la calidad de vida de las familias”.

Durante la entrega de los recursos estuvieron presentes el presidente del Comité en Defensa del Agua Potable de Puerto Natales, Jaime Antecao Toledo, y el secretario de la organización, José Concha Santos, quienes representaron a las 475 familias beneficiarias del sistema y valoraron la adjudicación del proyecto, destacando que las mejoras permitirán fortalecer la capacidad de respuesta ante contingencias invernales y asegurar una mayor continuidad del servicio.

Se estima que la ejecución del proyecto tendrá una duración aproximada de tres meses, período durante el cual se realizarán las adquisiciones, instalaciones, pruebas operativas y acciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de los nuevos equipos y la sostenibilidad de las mejoras implementadas.

La iniciativa busca fortalecer la infraestructura sanitaria comunitaria y entregar mayor seguridad a las familias del sector de huertos familiares, contribuyendo a la continuidad de un servicio esencial para el bienestar y desarrollo de la comunidad.