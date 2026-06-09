INICIÓ CICLO DE CAPACITACIONES 2026 PARA OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EN PUNTA ARENAS

​Con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas de quienes administran y operan los Servicios Sanitarios Rurales (SSR) de la Región de Magallanes, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) realizó el primer Taller de Operación SSR 2026, actividad desarrollada en Punta Arenas y que forma parte del plan anual de capacitaciones impulsado por la institución.



La jornada se efectuó en el Hotel Diego de Almagro y contó con la participación de operadores, dirigentes y representantes de distintos sistemas de agua potable rural de la región, entre ellos trabajadores de Punta Carrera, Puerto Toro y Agua Fresca, entre otras localidades. La actividad fue inaugurada por el Seremi de Obras Públicas Alejandro Marusic.



El Seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, destacó que la actividad corresponde a la primera de cuatro capacitaciones programadas para junio, las cuales se realizarán en Punta Arenas y Puerto Natales, y forman parte del trabajo permanente que desarrolla la Dirección de Obras Hidráulicas para apoyar a los Servicios Sanitarios Rurales de la Región de Magallanes, contribuyendo a garantizar un suministro de agua potable seguro y de calidad para las comunidades.



Por su parte, Francisco Levín, operador y encargado de Fuerte Bulnes y Punta Carrera indicó “nosotros hacemos lo que es el procedimiento de agua potable para alimentar a Punta Carrera. Me parece buena la iniciativa, porque así se ponen sobre la mesa diferentes puntos de diferentes partes y se puede sacar una conclusión para poder aportar en algo.”



En tanto, José Conejero Gallardo, director de Obras de la Municipalidad de Cabo de Hornos, destacó que las recientes mejoras realizadas en la planta de agua potable rural de Puerto Toro, junto con la capacitación de su personal, fortalecen la operación y mantención del sistema, asegurando un servicio más eficiente para la comunidad.



El director regional de Obras Hidráulicas, Jorge Martinic García, por su parte, enfatizó que el taller estuvo enfocado en revisar y comprender cómo es la operación de los sistemas, añadiendo que “es muy importante porque los operadores son los que hacen funcionar los sistemas de agua potable y cualquier cambio o imprevisto que se genere en el sistema afecta a la producción del agua.”



Durante el encuentro, los asistentes recibieron capacitación en la correcta operación de los sistemas, abordando temas como la preparación para el Plan Operación MOP invernal 2026, la aplicación de productos químicos y su reacción en el agua, el ajuste de dosificación, la interpretación de resultados de análisis de calidad del agua y el funcionamiento de piezas hidráulicas especiales.



Las exposiciones estuvieron a cargo del electromecánico de la Subdirección SSR, Jorge Arancibia, quien entregó herramientas prácticas orientadas a mejorar la gestión diaria de los servicios y reforzar los conocimientos técnicos de los operadores. Estas instancias de capacitación continuarán desarrollándose en la región, contemplándose para este jueves la realización del Taller de Operaciones en Puerto Natales, dirigido a los Servicios Sanitarios Rurales de la provincia de Última Esperanza, con el propósito de seguir fortaleciendo las competencias técnicas y operativas de sus equipos.









