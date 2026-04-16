·DÍA MUNDIAL DE LA VOZ: DESTACAN SU IMPORTANCIA Y PREPARAN CAPACITACIONES PARA MAYO EN PUNTA ARENAS

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Voz, que se celebra cada 16 de abril, Rebeca Solano, del Instituto de la Voz, participó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que abordó la relevancia de la voz como herramienta esencial para la comunicación y la identidad de las personas.

Durante la conversación, se destacó que esta fecha busca poner en valor no solo la función práctica de la voz, sino también su dimensión emocional, su belleza y el derecho fundamental de todas las personas a ser escuchadas. En ese contexto, se hizo un llamado a tomar conciencia sobre el cuidado vocal, especialmente en una sociedad donde la comunicación cumple un rol central en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

Junto con ello, Solano informó sobre una nueva instancia formativa que comenzará próximamente en Punta Arenas. A partir del 5 de mayo, el Instituto de la Voz dará inicio al taller “los 3 pilares de la voz”, una capacitación que se desarrollará dos veces por semana, con una duración total de 8 horas y horarios a convenir con los participantes.

La iniciativa está orientada a quienes buscan mejorar el uso de su voz, ya sea por motivos profesionales o personales, entregando herramientas prácticas para su cuidado y desarrollo. Las personas interesadas pueden obtener más información y realizar consultas directamente al número +569 86 40 77 97.





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