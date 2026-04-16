AGUAS MAGALLANES INICIÓ CICLO DE CAPACITACIONES DE SU FONDO CONCURSABLE 2026 PARA ORGANIZACIONES SOCIALES

Con una positiva convocatoria en Punta Arenas, Aguas Magallanes dio inicio al ciclo de capacitaciones de su Fondo Concursable 2026, instancia orientada a acompañar y orientar a las organizaciones sociales interesadas en postular a esta nueva versión de la iniciativa. La primera jornada se desarrolló junto a la Unión Comunal de Punta Arenas y reunió a cerca de 20 organizaciones, entre juntas de vecinos, clubes deportivos y clubes de adultos mayores, las que participaron activamente resolviendo dudas, conociendo las líneas de postulación y recibiendo orientación paso a paso para la formulación de sus proyectos.



Esta semana, el proceso de capacitaciones continuó en Porvenir, con una jornada realizada este 15 de abril, mientras que el próximo 22 de este mes, a partir de las 16:00 horas se desarrollará una nueva instancia informativa en el auditorio Aurora Oñate Vivallo de la Biblioteca Pública, en Puerto Natales, con el objetivo de seguir acercando esta convocatoria a organizaciones de las distintas comunas de la región donde opera Aguas Magallanes.



A ello se sumará un diálogo ciudadano programado para el 29 de abril en Punta Arenas, actividad que se realizará en conjunto con la Delegación Provincial, entidad que también forma parte de esta convocatoria, y que permitirá entregar información relevante a la comunidad interesada en participar.



El Fondo Concursable de Aguas Magallanes busca apoyar iniciativas comunitarias que aporten al desarrollo local y fortalezcan el trabajo de organizaciones sociales de la región. Las postulaciones si bien estarán abiertas a partir del 30 de abril, las bases ya se encuentran disponibles en el sitio web A ello se sumará un diálogo ciudadano programado para el 29 de abril en Punta Arenas, actividad que se realizará en conjunto con la Delegación Provincial, entidad que también forma parte de esta convocatoria, y que permitirá entregar información relevante a la comunidad interesada en participar.El Fondo Concursable de Aguas Magallanes busca apoyar iniciativas comunitarias que aporten al desarrollo local y fortalezcan el trabajo de organizaciones sociales de la región. Las postulaciones si bien estarán abiertas a partir del 30 de abril, las bases ya se encuentran disponibles en el sitio web www.aguasmagallanes.cl