Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

16 de abril de 2026

AGUAS MAGALLANES INICIÓ CICLO DE CAPACITACIONES DE SU FONDO CONCURSABLE 2026 PARA ORGANIZACIONES SOCIALES

El próximo 22 de este mes, a partir de las 16:00 horas, se desarrollará una nueva instancia informativa, en el auditorio Aurora Oñate Vivallo de la Biblioteca Pública, en Puerto Natales

Capacitación FC2026
Con una positiva convocatoria en Punta Arenas, Aguas Magallanes dio inicio al ciclo de capacitaciones de su Fondo Concursable 2026, instancia orientada a acompañar y orientar a las organizaciones sociales interesadas en postular a esta nueva versión de la iniciativa. La primera jornada se desarrolló junto a la Unión Comunal de Punta Arenas y reunió a cerca de 20 organizaciones, entre juntas de vecinos, clubes deportivos y clubes de adultos mayores, las que participaron activamente resolviendo dudas, conociendo las líneas de postulación y recibiendo orientación paso a paso para la formulación de sus proyectos.

Esta semana, el proceso de capacitaciones continuó en Porvenir, con una jornada realizada este 15 de abril, mientras que el próximo 22 de este mes, a partir de las 16:00 horas se desarrollará una nueva instancia informativa en el auditorio Aurora Oñate Vivallo de la Biblioteca Pública, en Puerto Natales, con el objetivo de seguir acercando esta convocatoria a organizaciones de las distintas comunas de la región donde opera Aguas Magallanes.

A ello se sumará un diálogo ciudadano programado para el 29 de abril en Punta Arenas, actividad que se realizará en conjunto con la Delegación Provincial, entidad que también forma parte de esta convocatoria, y que permitirá entregar información relevante a la comunidad interesada en participar.

El Fondo Concursable de Aguas Magallanes busca apoyar iniciativas comunitarias que aporten al desarrollo local y fortalezcan el trabajo de organizaciones sociales de la región. Las postulaciones si bien estarán abiertas a partir del 30 de abril, las bases ya se encuentran disponibles en el sitio web www.aguasmagallanes.cl.
anefproyectohabitacional

ANEF MAGALLANES AVANZA CON EL PROYECTO HABITACIONAL CLOTARIO BLEST

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CADENA NACIONAL: LOS 5 EJES DEL PROYECTO DE “RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO” DEL PRESIDENTE KAST

Leer Más

El mandatario anunció que los próximos días enviará al Congreso el Proyecto de Ley de “Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social”. Aquí todos detalles y sus puntos clave.

El mandatario anunció que los próximos días enviará al Congreso el Proyecto de Ley de “Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social”. Aquí todos detalles y sus puntos clave.

Proyecto-de-Ley-de-Reconstruccion-y-Desarrollo-Economico-y-Social-1-768x432
nuestrospodcast
inicio Brisas del Estrecho 3_1

MINVU INICIÓ LA CONSTRUCCIÓN DE BRISAS DEL ESTRECHO 3, PROYECTO HABITACIONAL QUE BENEFICIARÁ A 87 FAMILIAS DE PUNTA ARENAS

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Capacitación FC2026

AGUAS MAGALLANES INICIÓ CICLO DE CAPACITACIONES DE SU FONDO CONCURSABLE 2026 PARA ORGANIZACIONES SOCIALES

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
rioverdetruco

EXITOSO CAMPEONATO DE TRUCO CONVOCÓ A LA COMUNIDAD DE RÍO VERDE EN UNA JORNADA MARCADA POR LA RECREACIÓN Y EL COMPAÑERISMO

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
chabuncolimpieza

MUNICIPIO Y ESTUDIANTES IMPULSAN ACCIONES DE CONSERVACIÓN EN EL PARQUE CHABUNCO