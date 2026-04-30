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30 de abril de 2026

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL FORTALECE DIFUSIÓN DE FONDO DE AGUAS MAGALLANES CON DIÁLOGO CIUDADANO QUE REUNIÓ A 60 ORGANIZACIONES

La instancia de Gobierno en Terreno orientó la postulación al fondo concursable 2026 de Aguas Magallanes.

Diálogo Ciudadano_Aguas 2

​En el marco del lanzamiento de la 15ª versión del Fondo Concursable de Desarrollo Comunitario de Aguas Magallanes, la Delegación Presidencial Regional, a través de su programa “Gobierno en Terreno”, apoyó la difusión de esta iniciativa, acercando la información a dirigentes/as sociales de la región.

 
Este trabajo se concretó en un Diálogo Ciudadano que reunió a representantes de cerca de 60 organizaciones sociales, instancia en la que se entregaron detalles del proceso de postulación, se resolvieron dudas y se promovió el acceso a estos recursos, que este año contemplan una inversión de $50 millones.

 
El Delegado Presidencial Regional (s), Carlos Olave Solar, valoró la instancia, señalando que “como Delegación Presidencial Regional, a través de su programa Gobierno en Terreno, estamos comprometidos con acercar la información y las oportunidades a las organizaciones sociales de Magallanes. Este Diálogo Ciudadano, en el que participaron cerca de 60 agrupaciones, es una muestra concreta de cómo articulamos esfuerzos para que más dirigentes y dirigentas conozcan y puedan acceder a iniciativas tan relevantes como el fondo concursable de Aguas Magallanes. Nuestro foco es que ningún proyecto se quede fuera por falta de información o acompañamiento, porque sabemos el impacto que estos recursos tienen en el desarrollo de los territorios y en la calidad de vida de las comunidades”.

 
Desde Aguas Magallanes, su gerente regional, Christian Adema Galetovic, destacó la trayectoria del programa y su crecimiento en el tiempo: “Son 15 años ya de apoyo a la comunidad y a diversas organizaciones. Partimos el año 2011 con cerca de 15 proyectos y hoy hemos llegado a 118 postulaciones el año pasado. Comenzamos con 6 millones de pesos y hoy, en esta versión número 15, vamos a entregar 50 millones de pesos para desarrollar estas buenas ideas que presentan nuestros vecinos y vecinas”.

 
El ejecutivo explicó que el proceso contempla cerca de un mes de postulación y otro de evaluación, para luego ejecutar los proyectos durante el año, e hizo un llamado a participar: “La idea es que las organizaciones sociales de la región participen de este fondo y lo hagan suyo. Invitamos a informarse a través de nuestra página web, donde además contamos con un equipo que los apoyará en todo el proceso”.

 
Las organizaciones sociales valoraron tanto el fondo como los espacios de difusión impulsados en conjunto con el Gobierno. Claudia Venegas, de la Junta de Vecinos Barrio Croata N°26, señaló que “es maravilloso, porque los recursos que tenemos como juntas de vecinos son escasos, entonces que una empresa como Aguas Magallanes nos esté ayudando lo encuentro realmente magnífico”.

 
En tanto, Humberto Azaldegui destacó el impacto de la iniciativa y la convocatoria lograda: “Es una excelente oportunidad para los clubes y organizaciones sociales. Además, este enlace que hace la Delegación Presidencial permite que nos reunamos; se nota que hay más interés, incluso el espacio se está haciendo pequeño por la cantidad de personas que asistieron”.

 
Por su parte, Julia Velásquez, presidenta de Fibromialgia en Acción Magallanes, valoró el aporte en términos de bienestar: “Es totalmente favorable, porque nos permite acceder a implementos y herramientas que nos ayudan a mantenernos activas. Para nosotros, más allá de lo material, significa mejorar nuestra calidad de vida y seguir funcionando como agrupación”.

 
El fondo concursable considera líneas como mejoramiento de espacios comunitarios, equipamiento de organizaciones y proyectos medioambientales, incluyendo el uso responsable del recurso hídrico. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 29 de mayo a través del sitio web de Aguas Magallanes.

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AGUAS MAGALLANES LANZA 15ª VERSIÓN DE SU FONDO CONCURSABLE CON INVERSIÓN HISTÓRICA DE $50 MILLONES

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