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11 de junio de 2026

AGRUPACIÓN DE PACIENTES CON PARKINSON EN MAGALLANES FORTALECE RED DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS

Comunidades en Acción

parkinson comunidades en accion

El acompañamiento a personas diagnosticadas con Parkinson y el trabajo comunitario desarrollado en Magallanes fueron abordados en una nueva edición de Comunidades en acción, programa conducido por Luis Viel en Polar Comunicaciones. En esta oportunidad, participaron representantes de la organización de pacientes con Parkinson: su presidente, Hugo; la secretaria Úrsula Paredes Agüero; y el primer director José Asenjo Catalán.

Durante la conversación, los invitados explicaron que la agrupación nació hace cerca de cuatro años, inicialmente vinculada al Centro de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur. Con el paso del tiempo avanzaron hacia una organización autónoma que actualmente reúne a 52 socios, entre pacientes y familiares, generando espacios de encuentro, escucha y apoyo para enfrentar una enfermedad que se manifiesta de distintas formas en cada persona.

En Comunidades en acción, los representantes destacaron la importancia del ejercicio, las terapias y el acompañamiento profesional para favorecer una mejor calidad de vida. También relevaron el valor de compartir experiencias entre pacientes y cuidadores, especialmente para orientar a familias que reciben recientemente un diagnóstico y requieren información para comenzar este proceso.

La organización ha impulsado proyectos para adquirir herramientas tecnológicas, desarrollar actividades de musicoterapia y realizar charlas informativas. Entre sus iniciativas, recordaron la visita a Punta Arenas del médico Pedro Chana, especialista en trastornos del movimiento, quien sostuvo un encuentro con pacientes y cuidadores, además de una jornada dirigida a profesionales de la salud.

En el programa de Polar Comunicaciones, los invitados reiteraron la importancia de visibilizar esta red de apoyo regional y acercar sus actividades a más familias de Magallanes. La agrupación mantiene información disponible a través de su sitio web Unidos por el Parkinson y de sus redes sociales, donde comparte antecedentes sobre sus iniciativas y formas de contacto.




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