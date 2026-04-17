GORE, EQUIPOS DE SALUD Y EL CENTRO PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL CÁNCER MUESTRAN PROMETEDORES RESULTADOS TRAS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON PACIENTES

Hubo una medición preocupante a principios de este año en lo que a la salud de los magallánicos respecta: la región lidera los diagnósticos de cánceres digestivos, principalmente de colon y estómago. A saber, el Servicio de Salud local informó que en 2025 hubo 660 diagnósticos, 25% de los cuales correspondieron a los antes detallados.

Fue en ese contexto que entre el lunes 13 y el viernes 17 de abril se realizaron rondas extraordinarias de gastroscopías, que tuvo un alcance de 80 pacientes priorizados según criterios de riesgos clínicos.

La acción es el resultado de un trabajo de coordinación entre los equipos locales de Salud, el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, y el Centro para la Prevención y el Control del Cáncer (Cecan).

La mañana del viernes, en dependencias del Hospital Clínico de Magallanes, el Gobernador Jorge Flies, junto al director del recinto y director subrogante del Servicio de Salud, Ricardo Contreras; el director alterno del Cecan y jefe del Programa de Cáncer de la Pontificia Universidad Católica (PUC) de Chile, doctor Bruno Nervi; el jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Clínico de Magallanes, dr. Fernando Orellana; la referente del Programa de Cáncer de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud, Kadlen Hernández; y el gastroenterólogo de la PUC, dr. Arnoldo Riquelme, revisaron los alcances y las potencialidades de la iniciativa.

En línea con la declaración de la emergencia sanitaria oncológica hecha por el Presidente José Antonio Kast, el Gobernador destacó: “Aquí se está alineando un esfuerzo con la declaratoria del Ejecutivo, el respaldo de este Gobierno Regional y la voluntad de los equipos clínicos que han colaborado con el equipo local”.

Sobre lo último, puso en valor el “primer paso concreto del Cecan en la región”: “Sin duda, tendrá un impacto significativo (en la población), porque apunta directamente a salvar vidas a través del diagnóstico oportuno”.

El director Contreras destacó que los procedimientos de endoscopía se ejecutaron “de manera absolutamente eficiente y conforme a lo planificado”: “Estos esfuerzos están claramente sintonizados con la necesidad de entregar una respuesta en un plazo acotado a nuestros usuarios, avanzando en la resolución de garantías retrasadas y reduciendo los tiempos de espera”, añadió luego.

Por su parte, el dr. Nervi adelantó que puntualmente este trabajo colaborativo “es clave, porque permitirá generar evidencia para mejorar cómo priorizamos a los pacientes de mayor riesgo y llegar a tiempo, lo que puede cambiar la historia de muchas personas”. Más allá fue el dr. Riquelme, quien proyectó que el operativo “representa la aplicación concreta de una normativa del Ministerio de Salud, que permite gestionar de manera más eficiente las listas de espera en endoscopía y colonoscopía”.

“Esperamos avanzar no solo en resolver la alerta sanitaria, sino también en establecer un modelo sostenible que permita gestionar de forma racional el flujo de pacientes en el mediano y largo plazo”, vaticinó el profesional.

Kadlen Hernández, al cierre adelantó: “Se avanzará en la conformación de una mesa intersectorial que permita coordinar y articular las prioridades en cáncer en la región”.

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