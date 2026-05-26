Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

26 de mayo de 2026

“UN SUEÑO HECHO REALIDAD”: TRAS SIETE AÑOS DE ESPERA, AUTORIDADES INAUGURAN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 114 DEL BARRIO 18 DE SEPTIEMBRE

Se trata de un recinto de 1.396 m2., que tuvo financiamiento del Gobierno Regional, vía Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), por un monto total de $3.901.811.000.

bibliotecamunicipal114

​“Hemos caminado juntos con un sueño que costó, y mucho, y cuando las cosas cuestan, se quieren”.

Frente al micrófono, poco antes del mediodía, en el tercer piso del edificio de calle Cancha Rayada 0346, con los rayos del sol pegando aún por el norte, el Gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies Añón, resumía así lo que lo convocaba a él y a cien personas más: la inauguración de la Biblioteca Municipal N°114 de Punta Arenas.

Con la presencia del Ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga; el Subsecretario de Patrimonio, Emilio de la Cerda; el alcalde de la capital regional, Claudio RadonichSecretarios Regionales Ministeriales (Seremis); consejeros regionales; concejales y jefes de servicio; además de estudiantes y vecinos del barrio 18 de Septiembre, se concretó la apertura del tan esperado inmueble.

Se trata de un recinto de 1.396 m2., que tuvo financiamiento del Gobierno Regional, vía Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), por un monto total de $3.901.811.000. Cuenta con un hall de acceso, un foyer exposiciones, sala de reuniones internas, un área de descanso de personal; bodega, cafetería, kitchenette; auditorio para 120 personas, otra de audio e iluminación; dos salas multiusos; un área de prensa y revistas; otra área para grupos etarios; y una sala bibliorredes, además de mejoras externas en veredas, calles y más.

Siguiendo con su discurso, el Gobernador Flies aseguró que “esta es, por lejos, la mejor biblioteca que tenemos hoy en la región de Magallanes”. A renglón seguido, planteó tres puntos para pensar el edificio: “Primero, el ethos: estamos en el Barrio 18 de Septiembre y no es menor que estemos probablemente en el barrio con mayor personalidad que tiene Punta Arenas, con mayor historia, que construyeron a pulso”.

El segundo punto de análisis fue “la estética: qué belleza es cuando se entrega una infraestructura como esta. No es lo mismo estar en un lugar oscuro, poco llamativo, poco amistoso para la cultura, que tener un espacio luminoso, con colores, amplio, que nos invita a abrazar la cultura”.

El último punto fue “la éticala política nace de la ética de hacer las cosas por el bien común de todos nosotros y esto ha hecho que hoy nos podamos sentir orgullosos de lo que estamos haciendo en la región de Magallanes”.

Tras la alocución, las autoridades, en diálogo con los medios, relevaron el trabajo entre el Gobierno Regional y su Consejo, y la municipalidad de Punta Arenas. Por ejemplo, el Ministro Undurraga aseguró que “esto va a ser un ejemplo para muchas comunas, para muchos municipios, de cómo es el trabajo colaborativo entre el municipio y las gobernaciones”.

La cartera que encabeza, dijo el secretario de Estado, aportará con cuatro mil libros, además de audiolibros que, sumados a los municipales, totalizan más de ocho mil. También habrá computadores.

“El llamado es a convertirlo en un centro vívido; en que no sean libros viejos, sino que sean libros vívidos (…) La cultura es para disfrutarla, no es para observarla. Y los centros culturales, como una biblioteca, son para vivirlos”, cerró el ministro.

El alcalde Radonich, por su parte, invitó a la comunidad a comprobar “primero, que (el edificio) no está chueco”: “Esta no es una biblioteca normal para estar calladito, en silencio, sino todo lo contrario; para que tenga vida, para que sea un lugar de encuentro, un centro cultural (…) Que esto sea un faro en el corazón de nuestra ciudad”.

La biblioteca funcionará en una primera etapa de lunes a viernes, de 10:00 a 19:00 horas.









ROBO FRUSTRADO (4)

CÁMARAS MUNICIPALES FRUSTRAN ROBO DE CABALLO EN PARQUE MARÍA BEHETY

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

“UN SUEÑO HECHO REALIDAD”: TRAS SIETE AÑOS DE ESPERA, AUTORIDADES INAUGURAN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 114 DEL BARRIO 18 DE SEPTIEMBRE

Leer Más

Se trata de un recinto de 1.396 m2., que tuvo financiamiento del Gobierno Regional, vía Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), por un monto total de $3.901.811.000.

Se trata de un recinto de 1.396 m2., que tuvo financiamiento del Gobierno Regional, vía Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), por un monto total de $3.901.811.000.

bibliotecamunicipal114
nuestrospodcast
lanzamiento actividades DPC

MINISTERIO DE LAS CULTURAS ANUNCIA ACTIVIDADES PARA EL DÍA DEL PATRIMONIO EN MAGALLANES

Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
bibliotecamunicipal114

“UN SUEÑO HECHO REALIDAD”: TRAS SIETE AÑOS DE ESPERA, AUTORIDADES INAUGURAN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 114 DEL BARRIO 18 DE SEPTIEMBRE

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
sangregorioinvierno2026

MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO DIO INICIO AL PLAN DE INVIERNO 2026 CON OPERATIVO PREVENTIVO EN RUTAS Y COMPLEJO FRONTERIZO

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
ALZA LUZ

CONFIRMAN NUEVA ALZA EN LAS CUENTAS DE LA LUZ A PARTIR DE JULIO

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250