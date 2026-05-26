“UN SUEÑO HECHO REALIDAD”: TRAS SIETE AÑOS DE ESPERA, AUTORIDADES INAUGURAN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 114 DEL BARRIO 18 DE SEPTIEMBRE

​“Hemos caminado juntos con un sueño que costó, y mucho, y cuando las cosas cuestan, se quieren”.

Frente al micrófono, poco antes del mediodía, en el tercer piso del edificio de calle Cancha Rayada 0346, con los rayos del sol pegando aún por el norte, el Gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies Añón, resumía así lo que lo convocaba a él y a cien personas más: la inauguración de la Biblioteca Municipal N°114 de Punta Arenas.

Con la presencia del Ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga; el Subsecretario de Patrimonio, Emilio de la Cerda; el alcalde de la capital regional, Claudio Radonich; Secretarios Regionales Ministeriales (Seremis); consejeros regionales; concejales y jefes de servicio; además de estudiantes y vecinos del barrio 18 de Septiembre, se concretó la apertura del tan esperado inmueble.

Se trata de un recinto de 1.396 m2., que tuvo financiamiento del Gobierno Regional, vía Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), por un monto total de $3.901.811.000. Cuenta con un hall de acceso, un foyer exposiciones, sala de reuniones internas, un área de descanso de personal; bodega, cafetería, kitchenette; auditorio para 120 personas, otra de audio e iluminación; dos salas multiusos; un área de prensa y revistas; otra área para grupos etarios; y una sala bibliorredes, además de mejoras externas en veredas, calles y más.

Siguiendo con su discurso, el Gobernador Flies aseguró que “esta es, por lejos, la mejor biblioteca que tenemos hoy en la región de Magallanes”. A renglón seguido, planteó tres puntos para pensar el edificio: “Primero, el ethos: estamos en el Barrio 18 de Septiembre y no es menor que estemos probablemente en el barrio con mayor personalidad que tiene Punta Arenas, con mayor historia, que construyeron a pulso”.

El segundo punto de análisis fue “la estética: qué belleza es cuando se entrega una infraestructura como esta. No es lo mismo estar en un lugar oscuro, poco llamativo, poco amistoso para la cultura, que tener un espacio luminoso, con colores, amplio, que nos invita a abrazar la cultura”.

El último punto fue “la ética: la política nace de la ética de hacer las cosas por el bien común de todos nosotros y esto ha hecho que hoy nos podamos sentir orgullosos de lo que estamos haciendo en la región de Magallanes”.

Tras la alocución, las autoridades, en diálogo con los medios, relevaron el trabajo entre el Gobierno Regional y su Consejo, y la municipalidad de Punta Arenas. Por ejemplo, el Ministro Undurraga aseguró que “esto va a ser un ejemplo para muchas comunas, para muchos municipios, de cómo es el trabajo colaborativo entre el municipio y las gobernaciones”.

La cartera que encabeza, dijo el secretario de Estado, aportará con cuatro mil libros, además de audiolibros que, sumados a los municipales, totalizan más de ocho mil. También habrá computadores.

“El llamado es a convertirlo en un centro vívido; en que no sean libros viejos, sino que sean libros vívidos (…) La cultura es para disfrutarla, no es para observarla. Y los centros culturales, como una biblioteca, son para vivirlos”, cerró el ministro.

El alcalde Radonich, por su parte, invitó a la comunidad a comprobar “primero, que (el edificio) no está chueco”: “Esta no es una biblioteca normal para estar calladito, en silencio, sino todo lo contrario; para que tenga vida, para que sea un lugar de encuentro, un centro cultural (…) Que esto sea un faro en el corazón de nuestra ciudad”.

La biblioteca funcionará en una primera etapa de lunes a viernes, de 10:00 a 19:00 horas.





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