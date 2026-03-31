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31 de marzo de 2026

CONCEJO MUNICIPAL APROBÓ RESPUESTAS A OBSERVACIONES DE LA IMAGEN OBJETIVO DEL PLAN REGULADOR

​Junto con las respuestas, los ediles votaron favorablemente los términos para la elaboración del anteproyecto, que permitirá establecer los principales lineamientos estratégicos del futuro plan.

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El Concejo Municipal de Punta Arenas aprobó las respuestas a las 164 observaciones ingresadas por la comunidad durante el proceso de consulta pública de la Imagen Objetivo del Plan Regulador Comunal, marcando el cierre de esta etapa y el inicio del desarrollo del anteproyecto, el cual incluirá nuevas instancias de participación ciudadana durante 2026.

Ángela Salazar, asesora urbana del municipio, informó que las observaciones fueron sistematizadas en seis grandes temáticas: límite de extensión urbana, zonificación y estructura urbana, sistema de espacios públicos, contenido de los documentos, sector norte Río Seco y otros. "Hoy se dieron respuestas a esas observaciones, que es la etapa de validación de la imagen objetivo. Estas observaciones, aparte de lo que se votó hoy en el concejo, van a estar publicadas para que la gente las vea en la página web municipal y también se le va a dar respuesta a cada una de ellas, en formato físico, por carta", explicó la profesional.

El alcalde de la comuna, Claudio Radonich, destacó que ahora comienza la etapa de mayor detalle. "Este año, tras esta aprobación, se inicia una fase más específica. Por ejemplo, se definirán temas como si se permiten edificios en altura en la Costanera, en qué sectores y bajo qué condiciones. Estos aspectos se abordarán en la etapa que comienza ahora. Por eso es tan importante la participación de la comunidad en los talleres abiertos, a los que puede asistir cualquier persona", señaló.

Asimismo, agregó que "lo que queremos es que la ciudad se cuide, pero que también tenga desarrollo", destacando que este proceso permitirá que "nuestra ciudad crezca de manera ordenada".

Con este avance, Punta Arenas inicia una fase decisiva en la actualización de su planificación urbana, con foco en la participación ciudadana y el desarrollo sostenible de la comuna.
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HASTA EL 4 DE FEBRERO SE PUEDEN PRESENTAR OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE IMAGEN OBJETIVO DEL PLAN REGULADOR

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