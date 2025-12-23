Punta Arenas,
23 de diciembre de 2025

CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA ENVIAR OFICIO A GOBERNADOR Y CORES POR CAMBIOS EN FONDOS FRIL

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

munipuq

En sesión ordinaria N°39 del Concejo Municipal de Punta Arenas, realizada este lunes, el cuerpo colegiado aprobó de manera unánime el envío de un oficio al gobernador regional, Jorge Flies, y a los consejeros regionales, manifestando la preocupación del municipio por los cambios aplicados al mecanismo de asignación de los fondos FRIL, los cuales, según se indicó, no fueron previamente consultados con las municipalidades.


Al respecto, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, señaló que la principal inquietud radica en que "nunca se consultó este cambio a la Municipalidad de Punta Arenas, y eso es muy grave porque se pierde autonomía municipal, independiente de quién sea el alcalde o alcaldesa". En esa línea, recordó que, aunque históricamente los recursos FRIL se entregaban con retraso, permitían una planificación anual para el desarrollo de obras menores y medianas en beneficio directo de los vecinos.


Como ejemplo de esa planificación, el jefe comunal destacó que en la misma sesión se aprobaron tres proyectos relevantes: el mejoramiento de los cuarteles de la Tercera y Octava Compañía de Bomberos de Punta Arenas, y la construcción del primer parque de mascotas de la ciudad, diseñado exclusivamente para ese fin. "Estos proyectos se pueden levantar, licitar y aprobar precisamente porque existe un marco de certezas", subrayó.


Radonich enfatizó que el oficio aprobado representa una visión transversal del Concejo Municipal, donde se solicita una aclaración formal y se reitera que el cambio de reglas se realizó sin consulta previa. Asimismo, recordó que los propios concejales han insistido históricamente en no votar proyectos cuando no se cuenta con toda la información necesaria, principio que, a su juicio, debe aplicarse también en la relación entre el Gobierno Regional y las municipalidades.


El alcalde advirtió que esta situación no es exclusiva de Punta Arenas, sino que se repite en distintas comunas de la región, y remarcó que el fondo del planteamiento no es político ni personal, sino que responde a una demanda por una gestión pública transparente y predecible. "Lo que pedimos es que las reglas no se cambien, y si se van a cambiar, que se informe cuáles son las razones", indicó.


Finalmente, Radonich recordó que en los últimos cinco años se han perdido seis proyectos por más de 6 mil millones de pesos, y que actualmente existen cerca de 15 mil millones de pesos en iniciativas que no han podido ejecutarse, como el mejoramiento del Parque Laguna Pudeto o la renovación del Parque de los Dinosaurios. "Estos proyectos no son para las municipalidades, son para los vecinos. Lo que solicitamos son certezas, porque lo que no puede ocurrir es que esto termine en una arbitrariedad o discrecionalidad política", concluyó.


