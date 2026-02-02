SAG IMPLEMENTA NUEVO SISTEMA DIGITAL PARA AGILIZAR SUBDIVISIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) implementó un nuevo sistema informático destinado a modernizar y agilizar la tramitación de la Subdivisión de Predios Rústicos (SPR), iniciativa que busca simplificar el ingreso de solicitudes y mejorar el seguimiento de los trámites a nivel nacional.

La modalidad de acceso a esta plataforma dependerá de la región donde se ubique el predio. En aquellas regiones que no cuentan con el sistema de Terceros Autorizados, el trámite digital estará disponible de manera abierta para todos los solicitantes, quienes además podrán optar por realizar el proceso de forma presencial ante el SAG.

En tanto, en las regiones donde se encuentra activo el Sistema Nacional de Autorización de Terceros (SNAT) —O’Higgins, El Maule, Ñuble, Biobío y Los Lagos— el acceso a la plataforma digital será exclusivo para los Terceros Autorizados. En estos casos, las solicitudes no podrán ser ingresadas directamente al SAG, debiendo canalizarse a través de estos intermediarios previamente evaluados.

La nueva plataforma, disponible en el sitio spr.sag.gob.cl, permitirá a los usuarios realizar un seguimiento permanente del estado de sus trámites, fortaleciendo una gestión más eficiente y transparente. Asimismo, el listado oficial de Terceros Autorizados para la verificación de solicitudes de subdivisión de predios rústicos se encuentra disponible en el sitio web institucional del SAG.​

Con la puesta en marcha de este sistema informático, el Servicio Agrícola y Ganadero espera optimizar los tiempos de tramitación, facilitar el ingreso de solicitudes y reforzar el control y seguimiento de los procesos asociados a la certificación de subdivisión de predios rústicos en el país.

