Punta Arenas,
2 de febrero de 2026

SAG IMPLEMENTA NUEVO SISTEMA DIGITAL PARA AGILIZAR SUBDIVISIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS

La nueva plataforma permitirá realizar y seguir en línea los trámites de subdivisión, con modalidades de acceso diferenciadas según la región del país.

Nuevo sistema Sag

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) implementó un nuevo sistema informático destinado a modernizar y agilizar la tramitación de la Subdivisión de Predios Rústicos (SPR), iniciativa que busca simplificar el ingreso de solicitudes y mejorar el seguimiento de los trámites a nivel nacional.

La modalidad de acceso a esta plataforma dependerá de la región donde se ubique el predio. En aquellas regiones que no cuentan con el sistema de Terceros Autorizados, el trámite digital estará disponible de manera abierta para todos los solicitantes, quienes además podrán optar por realizar el proceso de forma presencial ante el SAG.

En tanto, en las regiones donde se encuentra activo el Sistema Nacional de Autorización de Terceros (SNAT) —O’Higgins, El Maule, Ñuble, Biobío y Los Lagos— el acceso a la plataforma digital será exclusivo para los Terceros Autorizados. En estos casos, las solicitudes no podrán ser ingresadas directamente al SAG, debiendo canalizarse a través de estos intermediarios previamente evaluados.

La nueva plataforma, disponible en el sitio spr.sag.gob.cl, permitirá a los usuarios realizar un seguimiento permanente del estado de sus trámites, fortaleciendo una gestión más eficiente y transparente. Asimismo, el listado oficial de Terceros Autorizados para la verificación de solicitudes de subdivisión de predios rústicos se encuentra disponible en el sitio web institucional del SAG.​

Con la puesta en marcha de este sistema informático, el Servicio Agrícola y Ganadero espera optimizar los tiempos de tramitación, facilitar el ingreso de solicitudes y reforzar el control y seguimiento de los procesos asociados a la certificación de subdivisión de predios rústicos en el país.

sagmagallanes

SAG MAGALLANES INTERCEPTA MOSCA DE LA FRUTA EN ULTIMA ESPERANZA Y RECUERDA EXIGENCIAS PARA SALIR DEL PAÍS CON MASCOTAS

MARÍA JOSÉ QUINTANILLA CERRARÁ EL FESTIVAL DE VERANO 2026 EN PUNTA ARENAS

El evento se realizará el 1 de marzo en la Costanera y contará además con la participación de artistas regionales.

El evento se realizará el 1 de marzo en la Costanera y contará además con la participación de artistas regionales.

Maria Jose Quintanilla
Alejandro Kusanovic

SENADOR ALEJANDRO KUSANOVIC VALORA APROBACIÓN DEL PROYECTO QUE FORTALECE EL MINISTERIO PÚBLICO

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Nuevo sistema Sag

SAG IMPLEMENTA NUEVO SISTEMA DIGITAL PARA AGILIZAR SUBDIVISIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS

AMIGO DE LA FAMILIA 1 DE FEBRERO 2026

AMIGO DE LA FAMILIA

Enciclopedia_4

INACH PRESENTA LA CUARTA EDICIÓN DE SU ENCICLOPEDIA VISUAL DE LA ANTÁRTICA, UNA VENTANA AL CONOCIMIENTO POLAR

buque (4)

BUQUE SARGENTO ALDEA RECALA EN MAGALLANES PARA CARGAR MATERIALES CLAVE PARA INICIAR CONSTRUCCIÓN DE MUELLE ANTÁRTICO EJECUTADO POR LA DOP