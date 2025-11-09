Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

9 de noviembre de 2025

SAG FORTALECE EL CONTROL SOBRE EL USO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS QUE CONTIENEN XILAZINA Y TIOPENTAL

Solo podrán ser adquiridos por médicos/as veterinarias para su uso clínico. ​

Foto archivo 2

El Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, informa que modificó la condición de venta de los productos veterinarios que contienen los principios activos Xilazina y Tiopental. A partir de ahora, estos medicamentos solo podrán ser adquiridos por médicos/as veterinarias para su uso clínico, reforzando así el control y uso responsable de estas sustancias.

 

Esta medida forma parte de las acciones impulsadas por el SAG para fortalecer el uso responsable de medicamentos veterinarios en el país. En este contexto, los médicos y médicas veterinarias deberán acreditar su condición profesional al momento de la compra, presentando su certificado de título o cédula de identidad que indique su profesión. La decisión se ajusta con los lineamientos nacionales e internacionales orientados a prevenir el uso inadecuado de estas sustancias, cuyo mal manejo puede representar un riesgo para la salud humana.

 

Si bien la modificación de la condición de venta ya se encuentra vigente, las empresas fabricantes y distribuidoras contarán con un plazo máximo de seis meses para incorporar esta información en el rotulado de los productos, garantizando una transición ordenada y transparente para todos los actores del sector.


sag-fun

SAG DENUNCIA INTENTO DE FRAUDE DIGITAL MEDIANTE SUPLANTACIÓN PARA CAPTURAR INFORMACIÓN DE USUARIOS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MASCOTAS SE TOMARON LA COSTANERA EN EL RETORNO DE LA CORRIDA DOG LOVERS

Leer Más

La jornada incluyó exámenes preventivos y un baile entretenido realizado por estudiantes de Santo Tomás.


La jornada incluyó exámenes preventivos y un baile entretenido realizado por estudiantes de Santo Tomás.


p
nuestrospodcast
IMAGEN DE ARCHIVO 2

MINISTERIO DE ENERGÍA ANUNCIA FECHA PARA CUARTO PROCESO DE ACTUALIZACIÓN Y POSTULACIÓN AL SUBSIDIO ELÉCTRICO

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Servel-1-740x430

FÓRMULA DE LA CIFRA REPARTIDORA: EL ROL DE LA "CARTA FUERTE" Y LA COMPETENCIA EN DUPLAS EN LA PARLAMENTARIA

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
polar vero 200px
banner Busenius
BIANCHI
matheson gif
336x336 Jenniffer Rojas
claudia barrientos
publicite
publicite
publicite
BANNER JUAN JOSE SRDANOVIC
publicite
publicite
IMAGEN DE ARCHIVO 2

MINISTERIO DE ENERGÍA ANUNCIA FECHA PARA CUARTO PROCESO DE ACTUALIZACIÓN Y POSTULACIÓN AL SUBSIDIO ELÉCTRICO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Indice-de-Precios-al-Consumidor-IPC-INE

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) DE OCTUBRE PRESENTÓ UNA VARIACIÓN MENSUAL DE 0,0%

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
carbinerospuqceremonia

CARABINEROS DE CHILE CONMEMORA LOS 60 AÑOS DEL FALLECIMIENTO DEL TENIENTE HERNÁN MERINO CORREA