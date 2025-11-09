SAG FORTALECE EL CONTROL SOBRE EL USO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS QUE CONTIENEN XILAZINA Y TIOPENTAL

El Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, informa que modificó la condición de venta de los productos veterinarios que contienen los principios activos Xilazina y Tiopental. A partir de ahora, estos medicamentos solo podrán ser adquiridos por médicos/as veterinarias para su uso clínico, reforzando así el control y uso responsable de estas sustancias.

Esta medida forma parte de las acciones impulsadas por el SAG para fortalecer el uso responsable de medicamentos veterinarios en el país. En este contexto, los médicos y médicas veterinarias deberán acreditar su condición profesional al momento de la compra, presentando su certificado de título o cédula de identidad que indique su profesión. La decisión se ajusta con los lineamientos nacionales e internacionales orientados a prevenir el uso inadecuado de estas sustancias, cuyo mal manejo puede representar un riesgo para la salud humana.

Si bien la modificación de la condición de venta ya se encuentra vigente, las empresas fabricantes y distribuidoras contarán con un plazo máximo de seis meses para incorporar esta información en el rotulado de los productos, garantizando una transición ordenada y transparente para todos los actores del sector.

