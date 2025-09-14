Punta Arenas,
14 de septiembre de 2025

SAG TIERRA DEL FUEGO INVITA A PARTICIPAR EN ENCUESTA AGRÍCOLA PROVINCIAL

El levantamiento de información se llevará a cabo hasta el próximo 30 de septiembre. ​

Hasta el próximo 30 de septiembre la oficina provincial de SAG Tierra del Fuego llevará a cabo una Encuesta de Cultivos Agrícolas, levantamiento territorial que busca consolidar información actualizada sobre los cultivos presentes en la provincia.

 

"Esta encuesta nos permitirá contar con información estratégica y actualizada de las comunas de Porvenir, Primavera y Timaukel, con lo cual podremos mejorar nuestra capacidad de vigilancia, planificar muestreos de manera más precisa y responder de forma oportuna ante eventuales emergencias fitosanitarias que pudieran afectar la producción agrícola de la isla", explicó Cristián Gómez Figueroa, jefe de la oficina provincial Tierra del Fuego.

 

Por su parte, el encargado provincial de protección agrícola de SAG Tierra del Fuego, Eduardo Manríquez Hernández explicó que se trata de una convocatoria abierta a toda la comunidad, con especial énfasis en agricultores, ganaderos y familias que mantengan cultivos en sus domicilios o huertas familiares, la cual puede ser contestada a través del enlace https://forms.gle/dw4VKe923hgxqT3MA, accediendo a través de un código QR, o durante las visitas puerta a puerta y reuniones con productores que sostendrá el equipo de la oficina provincial de SAG.

 

Paula Quiero León, directora regional de SAG Magallanes hizo un llamado a la comunidad señalando "invitamos a la comunidad fueguina a participar en este levantamiento de información, ya que cada dato aportado será un insumo valioso que nos ayudará a proteger la agricultura local y a fortalecer la seguridad alimentaria en la región".

 

Finalmente, desde el Servicio reiteraron que la encuesta constituye una herramienta clave para fortalecer la capacidad de respuesta frente a riesgos agrícolas y para proteger el patrimonio fitosanitario de la provincia de Tierra del Fuego, contribuyendo así a la seguridad alimentaria y al desarrollo sostenible del territorio.


AUTORIDADES REFUERZAN FISCALIZACIÓN DE CARNICERÍAS EN MAGALLANES E INSTAN A COMPRAR SÓLO EN LOCALES AUTORIZADOS PARA UNAS FIESTAS PATRIAS SEGURAS

EDELMAG LLAMA A LA PREVENCIÓN EN FIESTAS PATRIAS: VAN 31 POSTES CHOCADOS DURANTE EL 2025

NEISI MORA RODRÍGUEZ: “COMO MAMÁ AGRADEZCO AL SERNAMEG EL ESFUERZO QUE HACE CON LAS MUJERES”

EL HIDRÓGENO VERDE Y SU ROL CLAVE PARA LA DESCARBONIZACIÓN EN CHILE

EL AMIGO DE LA FAMILIA

COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS APRUEBA EN GENERAL EL PROYECTO DE LEY DE TITULARIDAD DOCENTE

CONCEJAL JOSÉ BECERRA VALORA AVANCES JUNTO CON A SAG EN LA PROBLEMÁTICA DE CABALLOS SUELTOS EN LA COMUNA DE PUNTA ARENAS

