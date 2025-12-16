MAGALLANES ALCANZA SU MAYOR CRECIMIENTO ECONÓMICO EN MÁS DE 30 AÑOS

​En el marco de la visita al Muelle Prat, donde autoridades regionales realizaron un punto de prensa para revisar los avances de la Etapa II de inversión —que contempla un nuevo poste de amarre y un dolphin para permitir la recalada de embarcaciones de mayor envergadura—, la Delegación Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, junto a la Secretarı́a Regional Ministerial de Hacienda, informan a la comunidad que la Región de Magallanes está experimentando el mayor crecimiento económico de las ú ltimas tres décadas, según los datos más recientes de las Cuentas Nacionales del Banco Central de Chile.

La actividad desarrollada en el muelle permitió no solo constatar en terreno el progreso de obras estratégicas para el desarrollo portuario, sino también contextualizar el positivo desempeño económico que vive Magallanes, resultado de una estrategia nacional que prioriza el fortalecimiento de la infraestructura, la inversión pública y privada, y el crecimiento sostenido del territorio.



​Este desempeño refleja la visión del Gobierno del Presidente Gabriel Boric de situar a Magallanes como un eje estratégico del desarrollo del país, impulsando inversión pública, atracción de inversión privada y una estrategia de crecimiento sostenido para el territorio.



Crecimiento económico histórico para la región



Según cifras oficiales, Magallanes alcanzará durante el perı́odo 2022–2025 un promedio de crecimiento anual superior al 4%, el más alto registrado desde que existen series comparables. En términos acumulados, la actividad económica regional crecerá entre 12% y 15%, superando de manera significativa los desempeños observados en perı́odos anteriores.

Estudios consolidados basados en datos oficiales muestran que, por décadas, la región creció muy por debajo del promedio nacional. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, Magallanes supera de manera clara su trayectoria histórica, abriendo un nuevo ciclo de desarrollo regional.

Sectores que impulsaron la expansión económica



Según el Banco Central, entre 2022 y 2024 los sectores con mayor contribución al crecimiento fueron:



• Construcción: +2,97%

• Servicios personales: +2,56%

• Transporte, información y comunicaciones: +2,20%

• Restaurantes y hoteles: +1,57%



El comportamiento coordinado de estos sectores demuestra una expansión diversificada y sostenida en la actividad productiva regional.

Aumento histórico de la inversión privada y extranjera



En comparación con el Gobierno anterior:

• Los grandes proyectos ingresados al Sistema de Evaluación Ambiental aumentaron desde MMUS$ 1.813 a MMUS$ 30.115 durante este Gobierno.

• Los proyectos aprobados por el SEA crecieron un 23%, alcanzando MMUS$ 1.417.



​Inversión pública: obras que sostienen el crecimiento





La inversión regional ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas durante este perı́odo alcanza $564 mil millones, más del doble que en el ciclo anterior.





Al sumar los recursos del Gobierno Regional, la inversión publica en infraestructura asciende a $636 mil millones, una de las cifras más altas registradas en Magallanes.





En el caso del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la inversión del período alcanzará $510 mil millones. Además, el presupuesto 2025 será 50% superior al presupuesto del primer año de este Gobierno, reforzando la prioridad que se le otorga al desarrollo urbano y habitacional de la región.

Delegado Presidencial Regional: “La reactivación económica fue un asunto de primer orden en la agenda de trabajo del Gobierno por tanto estos indicadores nos entrega gran satisfacción. Se establecieron instancias para destrabar nudos críticos en inversiones privadas para que se continúe invirtiendo en una regió n que da garantías y oportunidades, y

comités de seguimiento de inversiones públicas para una correcta ejecució n del presupuesto que se refleja en importantes carteras como Obras Públicas y Vivienda. Junto a la decisión del Presidente Boric de dejar comprometidos gran cantidad de recursos como la implementación del PEDZE como polı́tica permanente o la garantía estatal para la inversión portuaria esperamos continuar en este camino de generar mejor

desarrollo económico en nuestra región.”

Seremi de Hacienda de Magallanes: “Nuestra regió n muestra un punto de inflexión en la evolución de su actividad económica, superando por primera vez una tendencia histórica de rezago y posicionándose entre las regiones con mejor desempeño a nivel nacional. Esperamos que esta estrategia de fortalecimiento de las capacidades productivas, a través de inversión estratégica, se sostenga en el tiempo, de modo que el desarrollo económico pueda traducirse en mayores oportunidades y bienestar para todas y todos los habitantes de nuestro territorio.”





Magallanes vive hoy uno de los momentos económicos más relevantes de su historia reciente. El crecimiento anual superior al 4%, el aumento de la inversión pública y privada, y la reactivación de la inversión extranjera dan

cuenta de una región que avanza con fuerza hacia un desarrollo estructural.





Este cambio de ciclo solo ha sido posible porque el Presidente Gabriel Boric ha puesto a Magallanes en el centro de la estrategia de desarrollo nacional, permitiendo que la región despliegue todo su potencial.



