FUNCIONARIOS DE REINSERCIÓN SOCIAL SE CAPACITARON EN TEMATICAS DE MIGRACIÓN CON ENFOQUE DE DERECHOS

Los jóvenes migrantes privados de libertad que provienen de países extranjeros, y que son atendidos por el Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, exhiben una alta vulnerabilidad, experimentando además falta de oportunidades y mayores dificultades de adaptación, discriminación y en algunos casos la desintegración familiar.

​



Ante esta realidad, el Servicio de Reinserción Social Juvenil, con el objetivo de entregar un mejor acompañamiento y asegurar la reinserción social de estos jóvenes en conflicto con enfoque de derechos, coordinó una jornada de capacitación en la cual participaron profesionales del Servicio de Migraciones – SERMIG - y del Instituto de Derechos Humanos – INDH, instancia en la cual se abordaron las necesidades migratorias y de justicia juvenil de estos usuarios.

​



En la capacitación participó la abogada del Servicio de Migraciones, Danna Garbarino y la profesional del INDH, Marlis Saldivia; además de la abogada y jefa de la Unidad de Coordinación Jurídica de Servicio de Reinserción Social Juvenil, Lorena Pereira. Las profesionales capacitaron a los equipos jurídicos, encargados de medidas y sanciones, de redes, tutores y directivos del Centro de Cumplimiento Juvenil, de la Dirección Regional y del organismo acreditado Corporación Opción.

​



Esta actividad es fruto de los compromisos asumidos en el seno del Comité Operativo Regional de Justicia (COR) que se materializó en una mesa de trabajo bilateral y permanente que avanzará en un programa de trabajo para facilitar el registro de identidad de jóvenes en conflicto con la justicia, así como también avanzar en la regularización migratoria de jóvenes que ingresen al Servicio de Reinserción.

​



Como lo destacó César Montiel, Director Regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, "nuestra preocupación como Servicio de Reinserción es acompañar a los jóvenes que cometen una sanción, a través de un plan de intervención que busque su integración social, pero que dada la realidad migratoria actual, hemos tenido que incluir una mirada que también considere no sólo la alta vulnerabilidad que viven los jóvenes que provienen de otros países sino que también considerar la gran dificultad para reintegrarse en un sistema social y legal que no siempre comprende sus realidades específicas. A través de este trabajo coordinado con el Sermig e INDH buscamos entregar también un acompañamiento que incorpore los estándares internacionales en derechos humanos en materia migratoria, evitando que la irregularidad se convierta en un factor de mayor vulnerabilidad y exclusión".

​



Este trabajo forma parte del Plan de Acción Regional, resultado del trabajo llevado a cabo por el Comité Operativo Regional (COR) de Justicia, que coordina la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, y que tiene como objetivo coordinar acciones intersectoriales para apoyar a jóvenes en conflicto con la ley.

​

