VECINAS Y VECINOS DE PORVENIR SE CERTIFICAN EN GANADERÍA Y AGRICULTURA GRACIAS A INICIATIVA DEL SENCE

​Con una ceremonia se realizó el cierre de los cursos de especialización en ganadería y agricultura impulsados por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) e INDAP, instancia que permitió fortalecer las competencias de trabajadoras y trabajadores de Porvenir en áreas clave para el desarrollo productivo local: Transferencia Sector Público – INDAP y Operación y Mantención de Tractores y Maquinarias Agrícolas.



La actividad contó con la presencia de Doris Sandoval, Directora Regional de SENCE; Gabriel Zegers, Director Regional de INDAP; y José Miguel Campos, Delegado Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, quienes destacaron el impacto que estas capacitaciones generan en el territorio.



Desde SENCE, la directora regional Doris Sandoval relevó el valor estratégico de esta iniciativa:



“Nos interesa muchísimo, con esta línea de transferencia al sector público junto a INDAP, contribuir al reconocimiento y a la visibilización de la actividad campesina en el territorio magallánico. Esto es aún más relevante frente a los desafíos del cambio climático y la soberanía alimentaria. Todo lo que sucede en el campo magallánico nos importa, porque sabemos que aporta a la autonomía de la región”, señaló.



Por su parte, el Delegado Presidencial Provincial, José Miguel Campos, se dirigió a las personas certificadas para subrayar el rol fundamental que cumplen en la construcción de soberanía alimentaria:



“Alguien tiene que alimentar el desarrollo, y esa soberanía alimentaria es la que ustedes deben seguir fortaleciendo.

Ustedes son actores centrales que sostienen también nuestra soberanía nacional. Los animo a continuar, porque se vienen grandes proyectos, y espero que la próxima gestión gubernamental mantenga y potencie estos programas, entregando los recursos necesarios para su desarrollo”, expresó.



Entre las personas certificadas estuvo Novelia Ibarra, quien apoya a su familia en labores ganaderas y valoró la utilidad práctica de los contenidos aprendidos:



“Fue muy interesante. Con gente más especializada una va aprendiendo más. Aunque llevo años en el campo, siempre hay cosas nuevas que aprender. Nos ayudó mucho ver temas como cómo elegir un carnero; ahora sabemos qué debemos evaluar sin depender siempre de un veterinario u otra persona que revise nuestros animales”, comentó.



Las autoridades coincidieron en que este tipo de iniciativas refuerzan el compromiso del Estado con abrir más espacios de formación, reconocer el valor de los conocimientos locales y fortalecer la autosustentabilidad productiva de la provincia. En un contexto de diversificación económica, las y los productores de Tierra del Fuego cumplen un rol esencial para el desarrollo integral del territorio.



