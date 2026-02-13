FESTIVAL “ECHEMOS UNA MANO AL RÍO” REUNIÓ A VECINOS Y ARTISTAS EN PUNTA ARENAS

La presidenta de la Junta de Vecinos Mateo de Toro y Zambrano, Luisa Quezada, realizó un balance positivo del Festival “Echemos una mano al río” en Buenos Días Región, destacando que la actividad se organizó en corto tiempo y mediante autogestión, sin financiamiento municipal. La dirigenta explicó que optó por realizarla con apoyo de vecinos y colaboradores para evitar procesos administrativos que demandan mayor tiempo.

En conversación en Buenos Días Región, valoró la participación de familias del sector y la colaboración de otros dirigentes vecinales, lo que permitió generar una jornada comunitaria que reunió a vecinos en torno a la música y la cultura en Punta Arenas.

Durante el festival se entregaron reconocimientos a vecinos destacados por su constante apoyo a la comunidad, entre ellos Hugo Díaz, Guillermo Uribe Kelin y Erno Velázquez, resaltando su compromiso con la sede y las actividades del barrio.

La programación incluyó artistas regionales durante dos jornadas, consolidando la actividad como un espacio de encuentro en la región de Magallanes. Quezada adelantó que continuará impulsando el festival y que proyecta presentar iniciativas para fortalecer la organización comunitaria y su equipamiento.