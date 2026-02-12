Punta Arenas,
12 de febrero de 2026

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS REFUERZA ILUMINACIÓN EN CRUCE SALVADOR ALLENDE CON GOLFO DE PENAS

​ La nueva infraestructura mejora la seguridad vial y peatonal en un sector de alto tránsito. ​

INSTALACIÓN DE LUMINARIAS (3)

La Municipalidad de Punta Arenas finalizó los trabajos de instalación de nuevas luminarias en la intersección de Avenida Salvador Allende con Golfo de Penas, en un punto de alto flujo vehicular y peatonal ubicado frente al strip center del sector, dando respuesta a una solicitud levantada por la Junta de Vecinos Darwin Coloane.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que se trata de una intervención focalizada en un cruce relevante para la conectividad del sector sur de la ciudad. "Este es un punto muy transitado, especialmente en horarios nocturnos y durante el invierno, que no contaba con el nivel de iluminación adecuado. Con estas nuevas luminarias buscamos entregar mayor seguridad a peatones y conductores, y cumplir un compromiso adquirido con los vecinos", señaló el edil. La iniciativa consideró una inversión municipal superior a los $10 millones y contempló la instalación de 16 nuevas luminarias.

Desde la Dirección de Alumbrado Público, su encargado Cristian Loyola explicó que el proyecto se enmarca en un trabajo sostenido iniciado en 2025, tras reuniones con la junta vecinal del sector. "Primero se abordó el recambio masivo de luminarias del barrio, luego se realizaron reparaciones en áreas verdes, multicanchas y el entorno de la sede vecinal, y ahora estamos culminando con la iluminación de este cruce, que era una de las principales preocupaciones de los vecinos", indicó el funcionario municipal.

Las obras incluyeron la instalación de nuevos postes y luminarias LED en el bandejón central y en las veredas de Avenida Salvador Allende, mejorando la visibilidad y las condiciones de desplazamiento de un sector donde confluyen residentes, usuarios de transporte público y automovilistas.

Desde la administración comunal destacaron que este tipo de intervenciones forma parte de una planificación orientada a fortalecer la seguridad urbana, priorizando puntos críticos y sectores con crecimiento habitacional, mediante inversiones directas en infraestructura de alumbrado público.


