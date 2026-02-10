AUTORIDAD MARÍTIMA DE LA ANTÁRTICA CHILENA REALIZÓ EVACUACIÓN MÉDICA DESDE BUQUE DE INVESTIGACIÓN Y POLAR “NOOSFERA”

​El día domingo 08 de febrero de 2026, la Gobernación Marítima de la Antártica Chilena y la Capitanía de Puerto de "Bahía Fildes", coordinó y ejecutó una nueva evacuación médica de una pasajera de nacionalidad República Checa desde el Buque de Investigación y Suministro Polar "Noosfera", quien presentaba complicaciones de salud.





Por tal razón, fue desembarcada en Bahía Fildes, para luego ser trasladada mediante un bote de goma de la Capitanía de Puerto de Bahía Fildes hacia el LSDH "Sargento Aldea" para atención médica y posterior retorno a tierra, permaneciendo en dependencias de la Base Científica Antártica del Instituto Antártico Chileno "Profesor Julio Escudero" en espera del traslado vía aérea a la ciudad de Punta Arenas.

