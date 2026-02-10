Punta Arenas,
10 de febrero de 2026

AUTORIDAD MARÍTIMA DE LA ANTÁRTICA CHILENA REALIZÓ EVACUACIÓN MÉDICA DESDE BUQUE DE INVESTIGACIÓN Y POLAR “NOOSFERA”

La Gobernación Marítima de la Antártica Chilena y la Capitanía de Puerto de "Bahía Fildes", coordinó y ejecutó una nueva evacuación médica.

Autoridad Marítima realizó evacuación medica en Antártica 1

​El día domingo 08 de febrero de 2026, la Gobernación Marítima de la Antártica Chilena y la Capitanía de Puerto de "Bahía Fildes", coordinó y ejecutó una nueva evacuación médica de una pasajera de nacionalidad República Checa desde el Buque de Investigación y Suministro Polar "Noosfera", quien presentaba complicaciones de salud.

Por tal razón, fue desembarcada en Bahía Fildes, para luego ser trasladada mediante un bote de goma de la Capitanía de Puerto de Bahía Fildes hacia el LSDH "Sargento Aldea" para atención médica y posterior retorno a tierra, permaneciendo en dependencias de la Base Científica Antártica del Instituto Antártico Chileno "Profesor Julio Escudero" en espera del traslado vía aérea a la ciudad de Punta Arenas.

EMBAJADORES DE PAÍSES PUERTA DE ENTRADA A LA ANTÁRTICA REALIZARON HISTÓRICA VISITA A ISLA REY JORGE

AUTORIDAD MARÍTIMA DE LA ANTÁRTICA CHILENA REALIZÓ EVACUACIÓN MÉDICA DESDE BUQUE DE INVESTIGACIÓN Y POLAR “NOOSFERA”

GOBIERNO NO LOGRÓ LA META DE REDUCIR A MENOS DE 200 DÍAS TIEMPOS DE LISTAS DE ESPERA, PERO MEDICIÓN ALCANZÓ LA CIFRA MÁS BAJA DESDE QUE HAY REGISTRO

EMBAJADORES DE PAÍSES PUERTA DE ENTRADA A LA ANTÁRTICA REALIZARON HISTÓRICA VISITA A ISLA REY JORGE

