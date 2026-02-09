Punta Arenas,
9 de febrero de 2026

CADEM: CASI LA MITAD DE LOS ENCUESTADOS RESPALDA MANTENER CANDIDATURA DE MICHELLE BACHELET A LA ONU

Un 49% de las personas consultadas se manifestó a favor de que la ex Presidenta continúe su postulación a la Secretaría General de Naciones Unidas, según la encuesta Plaza Pública Cadem de febrero.

bachelet-kast-768x432

La más reciente encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la primera semana de febrero de 2026, reveló que un 49% de la ciudadanía considera que se debe mantener la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El resultado muestra que la opción de mantener la postulación concentra la mayor adhesión entre las alternativas consultadas, posicionándose como la preferencia mayoritaria frente a otras posturas sobre el futuro de la candidatura internacional de la ex Mandataria.

​Al respecto, 41% piensa que la candidatura de la expresidenta debió ser presentada por este gobierno, versus el 45% que cree que debería haberlo evaluado el próximo gobierno. Por su parte, 49% cree que el Presidente electo, José Antonio Kast, debe mantener su apoyo a la candidatura y 40% piensa que debiera retirarlo.

Este respaldo ciudadano se da en un contexto donde Bachelet cuenta con una extensa trayectoria en organismos multilaterales, incluyendo su rol como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lo que ha sido destacado transversalmente como un activo en su eventual nominación.

Los resultados completos de la encuesta corresponden al estudio Plaza Pública Cadem, aplicado a nivel nacional durante la primera semana de febrero de 2026.

Otros datos: 

 En relación al nuevo gobierno, 56% (-1pto) cree que a Chile le irá bien, 23% (+1pts) opina que le va a ir regular y 19% (+1pto) que le irá mal.

 Además, 65% estima que Kast cumplirá con priorizar las urgencias que tiene Chile, 53% con buscar acuerdos con distintas fuerzas políticas, 53% con no retroceder en derechos sociales, 49% con un gobierno de unidad nacional y 45% con dejar de lado temas asociados al debate valórico.

 Por otro lado, en la primera semana de febrero, 36% (-1pto) aprueba la gestión del Presidente Boric y 58% (+2pts) la desaprueba.

Los ministros mejor evaluados del actual gobierno son Jaime Pizarro (60%, -11pts), Alberto van Klaveren (55%) y Álvaro Elizalde (48%, -13pts), mientras que Nicolás Cataldo es el peor evaluado (24%, -12pts). Las mayores caídas las registran las ministras Carolina Arredondo (43% -18pts) y Antonia Orellana (33% -20pts).

Próximo gobierno

  • 56% (-1pto) cree que a Chile le irá bien con el nuevo gobierno, 23% (+1pts) opina que le va a ir regular y 19% (+1pto) que le irá mal.
  • 65% estima que Kast cumplirá con priorizar las urgencias que tiene Chile, 53% con buscar acuerdos con distintas fuerzas políticas, 53% con no retroceder en derechos sociales, 49% con un gobierno de unidad nacional y 45% con dejar de lado temas asociados al debate valórico como aborto o eutanasia.
  • 83% supo o escuchó hablar de la gira que el presidente electo José Antonio Kast realizó por Europa. Además, a 66% evalúa bien la gira, mientras que 26% la evalúa mal.
  • 49% considera que la reunión más importante que ha tenido José Antonio Kast en las giras al extranjero ha sido con Nayib Bukele, presidente de El Salvador.



PRESIDENTE GABRIEL BORIC FONT OFICIALIZA CANDIDATURA DE LA EX PRESIDENTA MICHELLE BACHELET A LA SECRETARÍA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

CON ÉXITO SE REALIZÓ NUEVA VERSIÓN DEL ASADO INTERNACIONAL MÁS GRANDE DE TIERRA DEL FUEGO

