14 de enero de 2026

PRESIDENTE BORIC CONFIRMA QUE OFICIALIZARÁ CANDIDATURA DE MICHELLE BACHELET A LA ONU

​El mandatario señaló que tantó él como su equipo se encuentran coordinando los tiempos con la ex alta comisionada, y señaló que la decisión debería transcender hasta la próxima administración de Kast.

boricbachelet

"Nosotros vamos a formalizar esa candidatura". Con esas palabras el presidente Gabriel Boric confirmó que formalizará la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para llegar a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

"Estamos viendo los plazos con la presidenta, en conversaciones también con otros líderes mundiales, pero el objetivo es formalizar nosotros esa candidatura", señaló en entrevista con Tolerancia Cero de CNN Chile.

En el programa también aclaró que se encuentran evaluando los tiempos para concretar la iniciativa, precisando que los plazos se coordinan con la otrora Alta Comisionada de las ONU para los Derechos Humanos.

Sobre la posibilidad de la continuidad de la candidatura en el próximo gobierno de José Antonio Kast, el mandatario sostuvo que debería trascender la administración de turno. "Yo creo que estas son decisiones de Estado", zanjó.

Boric destacó trayectoria de Bachelet de cara a su candidatura

Finalmente, Boric recordó que el año pasado sectores de la derecha manifestaron su apoyo a la candidatura y aprovechó de destacar la carrera y reputación de Bachelet en el extranjero.

"Por la trayectoria que tiene la presidenta Bachelet, me parece que es indiscutible, y así se entiende en todo el mundo, que es una de las personas con el currículum".

Particularmente, continuó, "para los momentos difíciles que se viven en el mundo y el multilateralismo, para asumir una responsabilidad de estas características".

Fuente: chilevision.cl 


diputadamorales

DIPUTADA MORALES LE PIDE AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA NO IMPONER NUEVAS TASAS QUE AFECTEN AL TURISMO EN MAGALLANES

GOBERNADOR JORGE FLIES DESTACÓ LO QUE SERÁ UN AÑO HISTÓRICO PARA MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA

Leer Más

​El gobernador Jorge Flies resaltó lo que apunta a ser un año histórico para Magallanes y la proyección regional y nacional hacia Antártica.

​El gobernador Jorge Flies resaltó lo que apunta a ser un año histórico para Magallanes y la proyección regional y nacional hacia Antártica.

GOBIERNO INAUGURA NUEVO ACCESO A PUERTO NATALES POR AVENIDA ÚLTIMA ESPERANZA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

PRESIDENTE BORIC CONFIRMA QUE OFICIALIZARÁ CANDIDATURA DE MICHELLE BACHELET A LA ONU

LORDEM GAMES CONVOCA A UNA NUEVA EDICIÓN DE LAS JORNADAS LÚDICAS ESTE 17 DE ENERO EN PUNTA ARENAS

ENCUESTA CASEN 2024: MAGALLANES DISMINUYE ÍNDICES DE POBREZA POR INGRESO, MULTIDIMENSIONAL Y SEVERA