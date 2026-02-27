Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

27 de febrero de 2026

VISITA A LAS VIVIENDAS PILOTO PERMITIÓ A 304 FAMILIAS DE PUERTO NATALES CONOCER EL AVANCE DE LOS PROYECTOS FIORDOS DEL SUR

​Ambos proyectos consideran una inversión que supera los 24 mil millones de pesos y forman parte del Plan de Emergencia Habitacional que el Minvu ha implementado en la Provincia de Última Esperanza.

MINVU - Visita piloto Fiordos del Sur Natales_1

Con emoción y cintas para medir en las manos, las 304 familias beneficiarias de los proyectos habitacionales Fiordos del Sur 1 y 2 recorrieron hoy las viviendas piloto que se construyen en el sector de calle Puerto Prat, en la comuna de Natales.

La actividad se desarrolló en el marco del Plan de Acompañamiento Social que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) implementa en todos los proyectos del programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49), con el objetivo de fortalecer la participación activa de las familias durante el desarrollo de los proyectos y prepararlas para la futura etapa de entrega.

En conjunto, ambas iniciativas contemplan 304 viviendas unifamiliares —158 correspondientes a Fiordos del Sur 1 y 146 a Fiordos del Sur 2— y representan una inversión cercana a los 24 mil millones de pesos, financiados a través de subsidios DS49, más aportes del Gobierno Regional y el ahorro de las familias.

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia, destacó que “el Plan de Emergencia Habitacional sigue avanzando con fuerza en la Provincia de Última Esperanza. Hoy estamos junto a las familias visitando estos dos conjuntos que suman 304 soluciones habitacionales, reflejo del trabajo coordinado entre el Ministerio y el Gobierno Regional que ha permitido cumplir con Puerto Natales y Torres del Paine”.

Actualmente, Fiordos del Sur 1 registra un 72% de avance, con trabajos concentrados en terminaciones interiores, obras exteriores y urbanización, incluyendo pavimentaciones y áreas verdes. En tanto, Fiordos del Sur 2 alcanza un 18% de ejecución, con faenas en fundaciones, estructura en panel SIP, instalaciones domiciliarias y primeras etapas de urbanización. Ambos proyectos tienen como entidad patrocinante a la Inmobiliaria Salfa Austral.

El gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies Añón, valoró el progreso de las obras y el estándar de las viviendas. “Hemos podido recorrer las casas piloto junto a las familias y constatar su calidad. Son proyectos que avanzan en paralelo y que, según lo informado por la empresa, podrían estar en condiciones de entregarse hacia fines de año. Esto es especialmente significativo para muchas familias que hoy están allegadas o arrendando y que han esperado durante años por su vivienda definitiva”, señaló.

Las viviendas consideran tres tipologías, predominando unidades de 50,75m², además de soluciones adaptadas para personas con movilidad reducida (63m²) y otras situaciones de discapacidad (54m²). Todas contemplan dos dormitorios, estar-comedor, cocina y baño, con ampliación proyectada para un tercer dormitorio, ventanas de PVC con termopanel y sistema de calefacción central mediante caldera multipropósito y radiadores.

A ello se suma la ejecución de más de 7 mil metros cuadrados de áreas verdes, juegos infantiles, máquinas de ejercicio, una multicancha en Fiordos del Sur 1 y una sala de uso múltiple de 109m² en cada conjunto, junto con 3,4 kilómetros de calles y pasajes con urbanización completa.

Loreto Pardo Duarte, beneficiaria del proyecto, expresó que “ver la casa lista es algo concreto. En los talleres uno recibe información, pero recorrerla y conocer los espacios nos hace sentir que estamos cada vez más cerca de nuestro sueño. Yo voy a vivir aquí con mis dos hijos”.

Por su parte, Patricia Oyarzo Benítez manifestó que “la visita fue muy buena. Todo está bonito, las piezas, el baño. Da una sensación de felicidad saber que pronto ya voy a tener mi casa”.

El seremi Marco Uribe agregó que durante la actual administración se han gestionado más de mil soluciones habitacionales en la provincia y que existen nuevos proyectos en evaluación, como Fiordos del Sur 3 y otra iniciativa habitacional en revisión, lo que permitirá seguir ampliando la oferta de viviendas en la comuna.

"Esta semana el Consejo Regional aprobó 1.700 millones de pesos que, a través del Gobierno Regional, permitirán financiar la compra de dos terrenos que en su conjunto suman cuatro hectáreas. Estos suelos quedarán disponibles para el desarrollo de nuevos conjuntos habitacionales en la comuna, lo que nos permite proyectar con mayor certeza la continuidad del Plan de Emergencia Habitacional en el territorio”, destacó el seremi Marco Uribe Saldivia.

La visita a las viviendas piloto constituye un hito clave dentro del proceso de acompañamiento social, al permitir que las familias conozcan la materialidad y distribución de sus futuros hogares, reforzando su participación y preparación para la etapa final del proyecto: la entrega y conformación de nuevas comunidades en Puerto Natales.


gendarmería indumentaria

GOBIERNO REGIONAL FORTALECE SISTEMA PENITENCIARIO FINANCIANDO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA GENDARMERÍA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

VISITA A LAS VIVIENDAS PILOTO PERMITIÓ A 304 FAMILIAS DE PUERTO NATALES CONOCER EL AVANCE DE LOS PROYECTOS FIORDOS DEL SUR

Leer Más

​Ambos proyectos consideran una inversión que supera los 24 mil millones de pesos y forman parte del Plan de Emergencia Habitacional que el Minvu ha implementado en la Provincia de Última Esperanza.

​Ambos proyectos consideran una inversión que supera los 24 mil millones de pesos y forman parte del Plan de Emergencia Habitacional que el Minvu ha implementado en la Provincia de Última Esperanza.

MINVU - Visita piloto Fiordos del Sur Natales_1
nuestrospodcast
ROD_4159 (Copiar)

MAGALLANES SE PREPARA PARA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN INVIERNO 2026 CON CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE INMUNIZACIONES DIRIGIDA A EQUIPOS DE SALUD

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
MINVU - Visita piloto Fiordos del Sur Natales_1

VISITA A LAS VIVIENDAS PILOTO PERMITIÓ A 304 FAMILIAS DE PUERTO NATALES CONOCER EL AVANCE DE LOS PROYECTOS FIORDOS DEL SUR

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Erwin Díaz

SUBSECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DESTACÓ AVANCES EN PENSIONES Y VIVIENDA EN MAGALLANES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Kyarha Carpo

NADADORA MAGALLÁNICA KYARHA CARPO LOGRA TRES PODIOS EN POLONIA Y SE PREPARA PARA LA COPA DEL MUNDO EN FINLANDIA