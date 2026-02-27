VISITA A LAS VIVIENDAS PILOTO PERMITIÓ A 304 FAMILIAS DE PUERTO NATALES CONOCER EL AVANCE DE LOS PROYECTOS FIORDOS DEL SUR

Con emoción y cintas para medir en las manos, las 304 familias beneficiarias de los proyectos habitacionales Fiordos del Sur 1 y 2 recorrieron hoy las viviendas piloto que se construyen en el sector de calle Puerto Prat, en la comuna de Natales.

La actividad se desarrolló en el marco del Plan de Acompañamiento Social que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) implementa en todos los proyectos del programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49), con el objetivo de fortalecer la participación activa de las familias durante el desarrollo de los proyectos y prepararlas para la futura etapa de entrega.

En conjunto, ambas iniciativas contemplan 304 viviendas unifamiliares —158 correspondientes a Fiordos del Sur 1 y 146 a Fiordos del Sur 2— y representan una inversión cercana a los 24 mil millones de pesos, financiados a través de subsidios DS49, más aportes del Gobierno Regional y el ahorro de las familias.

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia, destacó que “el Plan de Emergencia Habitacional sigue avanzando con fuerza en la Provincia de Última Esperanza. Hoy estamos junto a las familias visitando estos dos conjuntos que suman 304 soluciones habitacionales, reflejo del trabajo coordinado entre el Ministerio y el Gobierno Regional que ha permitido cumplir con Puerto Natales y Torres del Paine”.

Actualmente, Fiordos del Sur 1 registra un 72% de avance, con trabajos concentrados en terminaciones interiores, obras exteriores y urbanización, incluyendo pavimentaciones y áreas verdes. En tanto, Fiordos del Sur 2 alcanza un 18% de ejecución, con faenas en fundaciones, estructura en panel SIP, instalaciones domiciliarias y primeras etapas de urbanización. Ambos proyectos tienen como entidad patrocinante a la Inmobiliaria Salfa Austral.

El gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies Añón, valoró el progreso de las obras y el estándar de las viviendas. “Hemos podido recorrer las casas piloto junto a las familias y constatar su calidad. Son proyectos que avanzan en paralelo y que, según lo informado por la empresa, podrían estar en condiciones de entregarse hacia fines de año. Esto es especialmente significativo para muchas familias que hoy están allegadas o arrendando y que han esperado durante años por su vivienda definitiva”, señaló.

Las viviendas consideran tres tipologías, predominando unidades de 50,75m², además de soluciones adaptadas para personas con movilidad reducida (63m²) y otras situaciones de discapacidad (54m²). Todas contemplan dos dormitorios, estar-comedor, cocina y baño, con ampliación proyectada para un tercer dormitorio, ventanas de PVC con termopanel y sistema de calefacción central mediante caldera multipropósito y radiadores.

A ello se suma la ejecución de más de 7 mil metros cuadrados de áreas verdes, juegos infantiles, máquinas de ejercicio, una multicancha en Fiordos del Sur 1 y una sala de uso múltiple de 109m² en cada conjunto, junto con 3,4 kilómetros de calles y pasajes con urbanización completa.

Loreto Pardo Duarte, beneficiaria del proyecto, expresó que “ver la casa lista es algo concreto. En los talleres uno recibe información, pero recorrerla y conocer los espacios nos hace sentir que estamos cada vez más cerca de nuestro sueño. Yo voy a vivir aquí con mis dos hijos”.

Por su parte, Patricia Oyarzo Benítez manifestó que “la visita fue muy buena. Todo está bonito, las piezas, el baño. Da una sensación de felicidad saber que pronto ya voy a tener mi casa”.

El seremi Marco Uribe agregó que durante la actual administración se han gestionado más de mil soluciones habitacionales en la provincia y que existen nuevos proyectos en evaluación, como Fiordos del Sur 3 y otra iniciativa habitacional en revisión, lo que permitirá seguir ampliando la oferta de viviendas en la comuna.

"Esta semana el Consejo Regional aprobó 1.700 millones de pesos que, a través del Gobierno Regional, permitirán financiar la compra de dos terrenos que en su conjunto suman cuatro hectáreas. Estos suelos quedarán disponibles para el desarrollo de nuevos conjuntos habitacionales en la comuna, lo que nos permite proyectar con mayor certeza la continuidad del Plan de Emergencia Habitacional en el territorio”, destacó el seremi Marco Uribe Saldivia.

La visita a las viviendas piloto constituye un hito clave dentro del proceso de acompañamiento social, al permitir que las familias conozcan la materialidad y distribución de sus futuros hogares, reforzando su participación y preparación para la etapa final del proyecto: la entrega y conformación de nuevas comunidades en Puerto Natales.

