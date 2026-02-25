SEMANA CERO: U. SANTO TOMÁS INICIÓ SUS ACTIVIDADES ACADÉMICAS CON LA BIENVENIDA A LOS NUEVOS ESTUDIANTES

Con el objetivo de acompañar y facilitar la inserción de aquellos que inician la educación superior este 2026, se desarrollará en las dependencias de Santo Tomás Punta Arenas, sede mejicana, una jornada de recepción estudiantil que se extenderá durante dos semanas.

En este periodo, se espera que los nuevos estudiantes participen de las diversas acciones orientadas a fortalecer su adaptación en el entorno académico.

Durante Semana Cero, los estudiantes podrán acceder a talleres impartidos por el Centro de Aprendizaje, intervenciones desarrolladas por la Dirección de Asuntos Estudiantiles a través de su programa de Bienestar y Salud Mental, actividades específicas por carrera, además de una feria de servicios estudiantiles, entre otras instancias formativas y de integración.

La rectora de la sede Punta Arenas señaló que "Semana Cero representa una etapa fundamental para nuestros estudiantes, ya que les permite integrarse a la comunidad educativa, conocer los apoyos institucionales disponibles y comenzar su formación académica con mayor seguridad y confianza. Estas instancias están diseñadas para reducir la incertidumbre de quien comienza un nuevo camino".

La jornada inaugural inició con la charla "Iniciativa, motivación y emprendimiento", a cargo del consultor y especialista en innovación Kenneth Gent Franch, quien dirigió las dos jornadas programadas, una para estudiantes de carreras diurnas y la otra para vespertinos.

Sobre esta jornada, Gent destacó la participación de los estudiantes. "La actividad de me dejó gratamente sorprendido, porque logramos conectar con los estudiantes que están iniciando su semana cero acá en Santo Tomás. Hicimos una reflexión que les permitiera hacerse algunas preguntas como el por qué llegaron hoy a esta institución, cuáles son las razones que los motivaron y después de buscar esas razones, miramos hacia el futuro. Nos reímos, la pasamos bien, entre medio hicimos una actividad lúdica con magia y creo que hubo una alta valoración, intercambiamos opiniones y ellos también tuvieron muy buena disposición", comentó.

Además, los nuevos tomasinos expresaron sus expectativas y proyecciones respecto al desafío educacional de este nuevo año académico. Claudia Borquez, quien ingresa a primer año de Técnico en enfermería dijo que, "mis expectativas están dada a poder adicionarlo a lo que ya realizo, ya que soy terapeuta ocupacional integral, espero dar lo mejor de mí y recibir todo lo que los profesionales me den".

Por su parte, Amaya Guerrero, quien entró a la carrera de Técnico en Administración Logística expresó sus ansias por comenzar. "Estoy ansiosa por empezar esta carrera que es en la noche, espero que me guste y que pueda hacer todo al mismo tiempo, estudiar y trabajar".

Las jornadas de inducción para los nuevos estudiantes se extenderán hasta el 6 de marzo, a su vez, hasta ese mismo día se extenderán las matrículas costo cero para quienes aun deseen matricularse. El inicio de clases, para alumnos nuevos y antiguos, será el lunes 9 de marzo.

