ESTUDIANTES DE SANTO TOMÁS IMPULSAN CAMPAÑA SOLIDARIA EN APOYO A DAMNIFICADOS POR INCENDIOS EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO

Estudiantes de Santo Tomás que participaron en los Trabajos Voluntarios de Verano 2026, desarrollados en la Región del Biobío, impulsaron una campaña solidaria para ir en apoyo de las familias afectadas por los incendios forestales que se registraron en la zona, pocos días después de su regreso a Punta Arenas.

Durante los trabajos voluntarios, los estudiantes se trasladaron hasta la localidad de Tomé, Dichato y sectores aledaños, donde compartieron directamente con la comunidad y colaboraron en diversas acciones de apoyo social. Tras conocerse la emergencia que afectó a estos mismos territorios, el grupo decidió organizar una campaña de ayuda, solicitando autorización para que la sede de Santo Tomás en Punta Arenas funcionara como centro de acopio.

Roberto Oyarzo, estudiante de Técnico en Administración Logística y participante de los Trabajos Voluntarios de Verano, lideró la actividad y explicó que la decisión surgió a partir del vínculo generado con las personas afectadas. "Unos días después de venirnos comenzaron los incendios, así que se nos ocurrió como voluntariado de Santo Tomás hacer un centro de acopio en ayuda de los damnificados del Biobío", señaló.

La primera etapa de la campaña finalizó el pasado viernes, logrando una alta convocatoria por parte de la comunidad tomasina y de la ciudadanía en general. Se recolectaron botellones de agua, útiles de aseo, alimentos no perecibles y alimento para mascotas, lo que permitió completar casi un camión con ayuda destinada a las zonas afectadas.

Respecto a los resultados de esta primera fase, Oyarzo destacó el respaldo recibido. "Fue todo un éxito. Logramos juntar un camión casi repleto, por lo que agradecemos a todas las personas que nos apoyaron, al DAE y a Santo Tomás", indicó.

Desde el voluntariado, los estudiantes enfatizaron el sentido solidario de la iniciativa, señalando que esta campaña busca retribuir el apoyo y la cercanía recibida durante su estadía en la Región del Biobío. "Queremos devolver todo el cariño y todo el amor que nos entregó la gente del Biobío", agregó el estudiante.

Finalmente, se informó que la campaña solidaria continuará durante los próximos días, manteniéndose activa la recolección de alimentos no perecibles, agua, cereales y otros insumos que puedan contribuir a enfrentar la emergencia.