20 de febrero de 2026
SANTO TOMÁS REALIZARÁ JORNADA COMUNITARIA GRATUITA ESTE SÁBADO EN PUNTA ARENAS
La iniciativa abierta a la comunidad incluirá operativo para mascotas, toma de parámetros de salud, actividades recreativas y orientación académica.
Este sábado 21 de febrero, Santo Tomás sede Punta Arenas desarrollará una jornada de actividades gratuita y abierta a la comunidad en la Junta de Vecinos de Estancia Anita 01955. La actividad se llevará a cabo entre las 15:00 y las 18:00 horas.
La instancia contempla un operativo de atención básica para perros y gatos, toma de parámetros de salud, juegos y dinámicas recreativas para niños, además de un espacio de asesoría sobre beneficios sociales. Las actividades serán ejecutadas por estudiantes y equipos académicos de distintas carreras de la institución.
Desde Santo Tomás destacaron que la iniciativa busca generar espacios de encuentro con la comunidad y acercar servicios de carácter educativo y preventivo a los vecinos del sector.
"La invitación es a que vecinos y vecinas puedan acercarse y participar de esta jornada, pensada para compartir, aprender y acceder a servicios y actividades totalmente gratuitas", señaló Barbara Trujillo, asistente de Admisión de Santo Tomás Punta Arenas.
Durante la jornada, el equipo de Admisión también estará disponible para orientar a quienes requieran información sobre la oferta académica 2026. Algunas carreras aún mantienen cupos disponibles y matrícula gratuita hasta el 6 de marzo.
MUNICIPIO INVITA A ARTISTAS, ARTESANOS Y GESTORES CULTURALES A PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PARA ENCONTRAR PROFESORES DE LOS TALLERES ARTÍSTICO-CULTURALES
La convocatoria estará abierta entre el 20 de febrero y el 2 de marzo, a través de www.puntaarenas.cl, y está dirigida a personas que deseen impartir talleres en el Centro Cultural Municipal.
