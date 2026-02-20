Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

20 de febrero de 2026

SANTO TOMÁS REALIZARÁ JORNADA COMUNITARIA GRATUITA ESTE SÁBADO EN PUNTA ARENAS

​La iniciativa abierta a la comunidad incluirá operativo para mascotas, toma de parámetros de salud, actividades recreativas y orientación académica.

Foto ust
Este sábado 21 de febrero, Santo Tomás sede Punta Arenas desarrollará una jornada de actividades gratuita y abierta a la comunidad en la Junta de Vecinos de Estancia Anita 01955. La actividad se llevará a cabo entre las 15:00 y las 18:00 horas.

La instancia contempla un operativo de atención básica para perros y gatos, toma de parámetros de salud, juegos y dinámicas recreativas para niños, además de un espacio de asesoría sobre beneficios sociales. Las actividades serán ejecutadas por estudiantes y equipos académicos de distintas carreras de la institución.

Desde Santo Tomás destacaron que la iniciativa busca generar espacios de encuentro con la comunidad y acercar servicios de carácter educativo y preventivo a los vecinos del sector.

"La invitación es a que vecinos y vecinas puedan acercarse y participar de esta jornada, pensada para compartir, aprender y acceder a servicios y actividades totalmente gratuitas", señaló Barbara Trujillo, asistente de Admisión de Santo Tomás Punta Arenas.

Durante la jornada, el equipo de Admisión también estará disponible para orientar a quienes requieran información sobre la oferta académica 2026. Algunas carreras aún mantienen cupos disponibles y matrícula gratuita hasta el 6 de marzo.



feria cuidados natales

FERIA DE CUIDADOS COMUNITARIOS FORTALECE EL TRABAJO EN RED EN PUERTO NATALES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO INVITA A ARTISTAS, ARTESANOS Y GESTORES CULTURALES A PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PARA ENCONTRAR PROFESORES DE LOS TALLERES ARTÍSTICO-CULTURALES

Leer Más

​La convocatoria estará abierta entre el 20 de febrero y el 2 de marzo, a través de www.puntaarenas.cl, y está dirigida a personas que deseen impartir talleres en el Centro Cultural Municipal.

​La convocatoria estará abierta entre el 20 de febrero y el 2 de marzo, a través de www.puntaarenas.cl, y está dirigida a personas que deseen impartir talleres en el Centro Cultural Municipal.

CT 7
nuestrospodcast
Foto ust

SANTO TOMÁS REALIZARÁ JORNADA COMUNITARIA GRATUITA ESTE SÁBADO EN PUNTA ARENAS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Foto ust

SANTO TOMÁS REALIZARÁ JORNADA COMUNITARIA GRATUITA ESTE SÁBADO EN PUNTA ARENAS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Accidentes trayecto autos

ACCIDENTES DE TRAYECTO CON AUTOMÓVILES OCURREN MÁS DE 1 VEZ POR SEMANA EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Valentín Aguilera

SEREMI DE EDUCACIÓN DESTACA AVANCES EN GESTIÓN Y CONFIRMA INICIO DEL AÑO ESCOLAR EL 4 DE MARZO EN MAGALLANES