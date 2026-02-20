SANTO TOMÁS REALIZARÁ JORNADA COMUNITARIA GRATUITA ESTE SÁBADO EN PUNTA ARENAS

Este sábado 21 de febrero, Santo Tomás sede Punta Arenas desarrollará una jornada de actividades gratuita y abierta a la comunidad en la Junta de Vecinos de Estancia Anita 01955. La actividad se llevará a cabo entre las 15:00 y las 18:00 horas.

La instancia contempla un operativo de atención básica para perros y gatos, toma de parámetros de salud, juegos y dinámicas recreativas para niños, además de un espacio de asesoría sobre beneficios sociales. Las actividades serán ejecutadas por estudiantes y equipos académicos de distintas carreras de la institución.

Desde Santo Tomás destacaron que la iniciativa busca generar espacios de encuentro con la comunidad y acercar servicios de carácter educativo y preventivo a los vecinos del sector.

"La invitación es a que vecinos y vecinas puedan acercarse y participar de esta jornada, pensada para compartir, aprender y acceder a servicios y actividades totalmente gratuitas", señaló Barbara Trujillo, asistente de Admisión de Santo Tomás Punta Arenas.





Durante la jornada, el equipo de Admisión también estará disponible para orientar a quienes requieran información sobre la oferta académica 2026. Algunas carreras aún mantienen cupos disponibles y matrícula gratuita hasta el 6 de marzo.





