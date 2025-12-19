PROCESO ADMISIÓN 2026: SANTO TOMÁS PUNTA ARENAS DIO A CONOCER LA CARRERA DE SERVICIO SOCIAL EN POLAR COMUNICACIONES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Marcela Gazitua, directora de la carrera de Servicio Social, y Bárbara Trujillo, asistente de admisión de Santo Tomás Punta Arenas, conversaron con la ciudadanía para entregar información detallada sobre esta carrera y además invitar a participar en la Feria de Orientación Vocacional que se realizará en la capital regional.

Durante el espacio radial se abordaron las principales características de la carrera de Servicio Social, que se imparte en jornada vespertina en Punta Arenas, tiene una duración de ocho semestres y combina formación teórica con un fuerte componente práctico. Desde la institución explicaron que el Servicio Social forma profesionales de alto nivel, capacitados para diseñar, implementar y evaluar procesos de intervención social en diversos contextos, contribuyendo al desarrollo del país y al mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

En su ejercicio profesional, las y los Asistentes Sociales pueden trabajar con múltiples problemáticas sociales, tales como la integración de personas mayores, migración, género, infancia, adicciones y ámbitos laborales, entre otros. En este sentido, se destacó que el plan de estudios del Instituto Profesional Santo Tomás posee un marcado sello ético y de responsabilidad social, con un énfasis sólido en las Ciencias Sociales y su aplicación a situaciones reales.

Asimismo, se relevó que desde el primer semestre las y los estudiantes participan en talleres de vinculación con el entorno, espacios de simulación y salidas a terreno, lo que permite una temprana aproximación al mundo laboral. La carrera además contempla certificaciones académicas intermedias que fortalecen la empleabilidad, y la posibilidad de optar al título de Técnico de Nivel Superior en Trabajo Social una vez aprobadas las asignaturas hasta el cuarto semestre, cumpliendo los requisitos establecidos.

Otro de los aspectos destacados fue el cuerpo docente, compuesto por profesionales con amplia experiencia laboral, lo que favorece una formación integral y humana, orientada al trabajo en equipos multidisciplinarios. Al finalizar sus estudios, las y los egresados obtienen el título de Asistente Social y pueden desempeñarse en instituciones públicas, municipalidades, servicios de salud, educación, organizaciones sociales, empresas y fundaciones, entre otros espacios.

Finalmente, las representantes de Santo Tomás extendieron la invitación a la comunidad a participar en la Feria Vocacional “Descubre tu Futuro”, una instancia gratuita y abierta a todo público, que se realizará el viernes 19 de diciembre, entre las 17:00 y las 20:00 horas, en la sede ubicada en Mejicana 665, patio techado. En la actividad, las y los asistentes podrán recorrer los stands de las distintas carreras, conversar con docentes y estudiantes, y conocer de cerca la experiencia educativa que ofrece Santo Tomás Punta Arenas.



