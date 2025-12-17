17 de diciembre de 2025
CONSEJO REGIONAL APRUEBA POR MAYORÍA ADENDA AL CONVENIO DE SALUD MINSAL–GORE PARA EL PERÍODO 2021–2026
Rodolfo Cárdenas: "Esto va a permitir darle continuidad al mejoramiento que se ha venido sosteniendo"
El Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena aprobó, por mayoría, la adenda al Convenio de Programación suscrito entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Salud, iniciativa enmarcada en el "Plan de Desarrollo para la Red Asistencial de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena" para el período 2021–2026. La propuesta fue respaldada con 10 votos a favor, registrándose 3 rechazos y 1 abstención.
La adenda fue trabajada previamente en el seno de la Comisión de Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo Territorial, junto a la Comisión de Seguimiento del convenio MINSAL–GORE, considerando ajustes que incluyen proyectos desestimados, nuevos proyectos, iniciativas fusionadas y modificaciones presupuestarias y de denominación.
Respecto de esta aprobación, el consejero regional por Tierra del Fuego, Rodolfo Cárdenas, valoró el respaldo del pleno, señalando que "esto va a permitir darle continuidad al mejoramiento que se ha venido sosteniendo a las diversas inversiones en la región y especialmente en Tierra del Fuego", destacando proyectos relevantes para el territorio fueguino como la construcción de los puestos médicos rurales de Cerro Sombrero y Pampa Guanaco, en la comuna de Timaukel
Asimismo, Cárdenas subrayó el impacto que tendrá esta adenda en el fortalecimiento de la atención de urgencia, indicando que se contempla "el mejoramiento del SAMU a través de la utilización de las instalaciones del antiguo Hospital de Porvenir", junto con otras iniciativas estratégicas vinculadas a la formación de especialistas y profesionales de la salud, con el objetivo de que estos puedan capacitarse y posteriormente retornar a la región para fortalecer la red asistencial pública
La actualización del convenio considera un costo total estimado de M$319.782.863, en moneda presupuestaria del año 2025, de los cuales M$84.890.882 corresponden al Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, mientras que M$234.891.981 serán aportados por el Ministerio de Salud. La adenda permitirá dar continuidad a una planificación sanitaria de largo plazo, orientada a mejorar la cobertura, calidad y oportunidad de las atenciones en toda la región.
La iniciativa alcanza 95% de ejecución y considera una inversión superior a $1.600 millones.
