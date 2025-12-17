CONSEJO REGIONAL APRUEBA POR MAYORÍA ADENDA AL CONVENIO DE SALUD MINSAL–GORE PARA EL PERÍODO 2021–2026

​El Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena aprobó, por mayoría, la adenda al Convenio de Programación suscrito entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Salud, iniciativa enmarcada en el "Plan de Desarrollo para la Red Asistencial de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena" para el período 2021–2026. La propuesta fue respaldada con 10 votos a favor, registrándose 3 rechazos y 1 abstención.



​La adenda fue trabajada previamente en el seno de la Comisión de Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo Territorial, junto a la Comisión de Seguimiento del convenio MINSAL–GORE, considerando ajustes que incluyen proyectos desestimados, nuevos proyectos, iniciativas fusionadas y modificaciones presupuestarias y de denominación.



​Respecto de esta aprobación, el consejero regional por Tierra del Fuego, Rodolfo Cárdenas, valoró el respaldo del pleno, señalando que "esto va a permitir darle continuidad al mejoramiento que se ha venido sosteniendo a las diversas inversiones en la región y especialmente en Tierra del Fuego", destacando proyectos relevantes para el territorio fueguino como la construcción de los puestos médicos rurales de Cerro Sombrero y Pampa Guanaco, en la comuna de Timaukel



​Asimismo, Cárdenas subrayó el impacto que tendrá esta adenda en el fortalecimiento de la atención de urgencia, indicando que se contempla "el mejoramiento del SAMU a través de la utilización de las instalaciones del antiguo Hospital de Porvenir", junto con otras iniciativas estratégicas vinculadas a la formación de especialistas y profesionales de la salud, con el objetivo de que estos puedan capacitarse y posteriormente retornar a la región para fortalecer la red asistencial pública