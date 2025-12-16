PROYECTO KSEPKENA CERRÓ SU PROCESO CON UN ENCUENTRO COMUNITARIO JUNTO A LA COMUNIDAD KAWÉSQAR ASWAL LAJEP EN PUERTO NATALES

​El pasado 6 de diciembre, junto a vecinas y vecinos de Puerto Natales y la comunidad Kawésqar Aswal Lajep, se realizó el cierre del proyecto "Encontrarse con Alguien Caminando (Ksepkena)", iniciativa financiada por el Ministerio del Medio Ambiente y CONADI, a través del Fondo de Protección Ambiental (FPA).



El proyecto tuvo como objetivo la creación de un sendero interpretativo biocultural con audioguía y la construcción participativa de un At (casa Kawésqar), integrando el conocimiento científico con el saber ancestral del pueblo Kawésqar. El proceso se desarrolló en el predio con denominación Kawésqar de Villa Isabel Riquelme, en la comuna de Puerto Natales, consolidándose como un espacio de encuentro, aprendizaje colectivo y puesta en valor de la memoria y el territorio.

En este contexto, el Seremi de Medio Ambiente de Magallanes, Enrique Rebolledo Toro, destacó que iniciativas como Ksepkena "permiten avanzar hacia una conservación ambiental con pertinencia cultural, donde el diálogo de saberes y la participación de las comunidades son fundamentales para la protección del territorio".

Por su parte, el Consejero Regional Patricio Gamin valoró el impacto del proyecto a nivel local, señalando que "este tipo de experiencias fortalecen el vínculo entre comunidad, identidad y territorio, generando procesos que trascienden la obra física y dejan capacidades instaladas en las personas".

Desde la mirada de las y los participantes, Graciela Rodríguez, quien fue parte del proceso, resaltó que el proyecto "abrió un espacio de aprendizaje y encuentro, donde se pudo conocer y valorar la historia viva del pueblo Kawésqar, desde el respeto y la colaboración".

En tanto, Marcela Caro, presidenta de la comunidad Kawésqar Aswal Lajep, subrayó la importancia de este trabajo colectivo, indicando que "Ksepkena permitió compartir nuestros saberes ancestrales desde el territorio, fortaleciendo la memoria y reafirmando nuestra presencia como pueblo, en un proceso construido junto a la comunidad".

La organización del proyecto agradeció especialmente el apoyo y la colaboración del Colegio Coronel Santiago Bueras, TDP Legacy Fund, la Municipalidad de Natales, Duck Films, Planeta Agua Chile, Rafaela Retamal y SNLacy, así como a toda la comunidad de Puerto Natales que se interesó y acompañó este proceso.

Asimismo, se destacó la participación de las comunidades Kawésqar, incluyendo la del Seno Obstrucción, por su confianza y generosidad en la transmisión de saberes ancestrales, y la presencia de autoridades que acompañaron este hito, entre ellas el Consejero Regional Patricio Gamin, el Seremi de Medio Ambiente de Magallanes, Enrique Rebolledo Toro, y la concejala Luz Fabiola, reafirmando su compromiso con el trabajo comunitario y el territorio.