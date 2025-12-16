Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

16 de diciembre de 2025

PROYECTO KSEPKENA CERRÓ SU PROCESO CON UN ENCUENTRO COMUNITARIO JUNTO A LA COMUNIDAD KAWÉSQAR ASWAL LAJEP EN PUERTO NATALES

​El proyecto tuvo como objetivo la creación de un sendero interpretativo biocultural con audioguía y la construcción participativa de un At (casa Kawésqar), integrando el conocimiento científico con el saber ancestral del pueblo Kawésqar.

ksepkena

El pasado 6 de diciembre, junto a vecinas y vecinos de Puerto Natales y la comunidad Kawésqar Aswal Lajep, se realizó el cierre del proyecto "Encontrarse con Alguien Caminando (Ksepkena)", iniciativa financiada por el Ministerio del Medio Ambiente y CONADI, a través del Fondo de Protección Ambiental (FPA).

El proyecto tuvo como objetivo la creación de un sendero interpretativo biocultural con audioguía y la construcción participativa de un At (casa Kawésqar), integrando el conocimiento científico con el saber ancestral del pueblo Kawésqar. El proceso se desarrolló en el predio con denominación Kawésqar de Villa Isabel Riquelme, en la comuna de Puerto Natales, consolidándose como un espacio de encuentro, aprendizaje colectivo y puesta en valor de la memoria y el territorio.

En este contexto, el Seremi de Medio Ambiente de Magallanes, Enrique Rebolledo Toro, destacó que iniciativas como Ksepkena "permiten avanzar hacia una conservación ambiental con pertinencia cultural, donde el diálogo de saberes y la participación de las comunidades son fundamentales para la protección del territorio".

Por su parte, el Consejero Regional Patricio Gamin valoró el impacto del proyecto a nivel local, señalando que "este tipo de experiencias fortalecen el vínculo entre comunidad, identidad y territorio, generando procesos que trascienden la obra física y dejan capacidades instaladas en las personas".

Desde la mirada de las y los participantes, Graciela Rodríguez, quien fue parte del proceso, resaltó que el proyecto "abrió un espacio de aprendizaje y encuentro, donde se pudo conocer y valorar la historia viva del pueblo Kawésqar, desde el respeto y la colaboración".

En tanto, Marcela Caro, presidenta de la comunidad Kawésqar Aswal Lajep, subrayó la importancia de este trabajo colectivo, indicando que "Ksepkena permitió compartir nuestros saberes ancestrales desde el territorio, fortaleciendo la memoria y reafirmando nuestra presencia como pueblo, en un proceso construido junto a la comunidad".

La organización del proyecto agradeció especialmente el apoyo y la colaboración del Colegio Coronel Santiago BuerasTDP Legacy Fund, la Municipalidad de NatalesDuck FilmsPlaneta Agua ChileRafaela Retamal y SNLacy, así como a toda la comunidad de Puerto Natales que se interesó y acompañó este proceso.

Asimismo, se destacó la participación de las comunidades Kawésqar, incluyendo la del Seno Obstrucción, por su confianza y generosidad en la transmisión de saberes ancestrales, y la presencia de autoridades que acompañaron este hito, entre ellas el Consejero Regional Patricio Gamin, el Seremi de Medio Ambiente de Magallanes, Enrique Rebolledo Toro, y la concejala Luz Fabiola, reafirmando su compromiso con el trabajo comunitario y el territorio.

Finalmente, desde el equipo del proyecto se expresó un profundo agradecimiento a todas las personas que participaron y trabajaron para hacer posible "Encontrarse con Alguien Caminando (Ksepkena)", destacando el compromiso colectivo que dio vida a este proceso significativo para la comunidad y el territorio.

fiscalizacionarmada

FISCALIZACIÓN CONJUNTA EN FERRY REFUERZA CONTROL Y PREVENCIÓN DE ILÍCITOS EN LA PROVINCIA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO SUPERVISA AVANCE DE OBRAS DE REPOSICIÓN DE VEREDAS EN SECTOR SUR

Leer Más

​La iniciativa alcanza 95% de ejecución y considera una inversión superior a $1.600 millones.

​La iniciativa alcanza 95% de ejecución y considera una inversión superior a $1.600 millones.

NUEVAS VEREDAS (3)
nuestrospodcast
umagtoma

ACUERDO INICIAL UMAG–FEUM PERMITE CONCLUIR LOS PROCESOS FORMATIVOS Y RETOMAR LA ACTIVIDAD ACADÉMICA

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
ksepkena

PROYECTO KSEPKENA CERRÓ SU PROCESO CON UN ENCUENTRO COMUNITARIO JUNTO A LA COMUNIDAD KAWÉSQAR ASWAL LAJEP EN PUERTO NATALES

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
PUQ-336x336-casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Comité Escazú

SE CONSTITUYÓ COMITÉ REGIONAL POR ESCAZÚ CON REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL, SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
elecciones2025magallanes

CON EL 100% DE LAS MESAS ESCRUTADAS EN MAGALLANES: KAST 55,29% - JARA 44,71%