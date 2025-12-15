CAMPEONATO MUNICIPAL DE PESAS CERRÓ CON ALTA CONVOCATORIA Y BALANCE POSITIVO

Con una destacada participación y un alto nivel competitivo, este sábado se desarrolló el III Campeonato Municipal de Levantamiento de Pesas, organizado por la Fundación Municipal de Deportes de la Municipalidad de Punta Arenas. La actividad reunió a cerca de 50 deportistas locales, hombres y mujeres, y se consolidó como la principal instancia competitiva de la disciplina en la comuna.

El certamen contó además con la presencia de la destacada halterófila nacional Fernanda Valdés, campeona panamericana en Lima y finalista olímpica, quien previamente realizó una clínica deportiva que aportó un valor formativo adicional a la jornada.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró el impacto de la actividad y el trabajo sostenido que se ha realizado en torno a este deporte. "Fue un campeonato muy exitoso, con todos los cupos llenos y coronado con la presencia de Fernanda Valdés, que le dio un valor agregado con el curso previo. Estamos trabajando de manera coherente con un deporte importante como el levantamiento de pesas, a través de nuestra escuela municipal y este tercer campeonato. Estamos muy agradecidos de los clubes, de los participantes y de los entrenadores, porque este es un deporte con una gran tradición en Punta Arenas y queremos que vuelvan a surgir campeones en esta nueva generación", señaló la autoridad comunal.

Por su parte, el director ejecutivo de la Fundación Municipal de Deportes, Jonathan Mansilla, destacó el crecimiento sostenido del campeonato. "Esta es la tercera edición del campeonato municipal, cada vez con más participantes, y en esta ocasión llegamos a 50 deportistas. Es una instancia que busca promover el deporte federado en la comuna y que cuenta con el aval de la federación nacional, lo que permite validar las marcas sin que los deportistas deban viajar a otras ciudades. Hoy es la única competencia de levantamiento de pesas que se realiza en Punta Arenas y ha recibido una inyección muy importante por parte del municipio, que actualmente es el principal soporte de la disciplina", indicó.

Desde la experiencia de los propios competidores, Joaquín Veiga, integrante de la Escuela Municipal de Pesas, valoró el proceso formativo. "Entrenamos de lunes a sábado con un plan exigente, pero entretenido, y se suma gente de todas las edades. Desde que entreno acá he subido mis marcas y he mejorado mucho la técnica. Ojalá que, con más competidores, se pueda contar en el futuro con un centro de entrenamiento en Punta Arenas, porque hay interés y falta un poco más de infraestructura para que el deporte siga creciendo", comentó.

En cuanto a los resultados, en Varones 60 kg el primer lugar fue para Silvestre Álvarez; en 65 kg, Luis Herrera obtuvo el primer puesto y Benjamín Ríos el segundo; en 71 kg, se impuso Rodrigo Fernández, seguido por Fernando Carrión y Sebastián Cárcamo; en 79 kg, el triunfo fue para Danilo Raddatz, con Martín Castro y Damián Pacheco en segundo y tercer lugar; en 88 kg, ganó Orlando Soto, seguido por Esteban Gálvez y Joaquín Veiga; en 94 kg, el primer lugar fue para Rodrigo Fernández; y en 110 kg, Felipe Jaque se quedó con el primer puesto, seguido por Alejandro Zárate.

En Damas, en 58 kg ganó Antonia Derpich, seguida por Paulina Pérez y Fernanda Borneck; en 63 kg, el primer lugar fue para Antonia Altamirano; en 69 kg, se impuso Bethsabel Ávila; en 77 kg, Celeste Mongelos obtuvo el primer puesto, seguida por Carla Figueroa y Javiera Pineda; en 86 kg, ganó Anasol Cuevas, con Fabiola Águila en segundo lugar; y en +86 kg, el primer puesto fue para Paola Mellado, seguida por Carolina Oyarzo y Bárbara Altamirano.

Desde la organización destacaron que este campeonato reafirma el compromiso municipal con el levantamiento de pesas y proyecta la continuidad de estas instancias competitivas como parte del desarrollo deportivo comunal.

