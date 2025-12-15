SERPAT OFRECIÓ INTERESANTE ESPACIO DE REFLEXIÓN SOBRE IMPORTANCIA DE GABRIELA MISTRAL EN LAS DIVERSIDADES SEXO-GENÉRICAS

La actividad, organizada en el marco de la celebración de los 80 años de la entrega del Premio Nobel a la poeta chilena Gabriela Mistral, estuvo a cargo del Grupo Regional de Género de la Dirección Regional del Servicio del Patrimonio Cultural (Serpat), constituido en septiembre de 2024.

Diseñada como un espacio de diálogo para profundizar en la obra, presencia y legado de Mistral desde la mirada de las diversidades sexo-genéricas, contó con la presencia de las destacadas profesionales del Serpat, Emma de Ramón y Yocelyn Valdebenito, quienes viajaron especialmente desde Santiago y estuvieron acompañadas por la escritora magallánica Rina Díaz.

En su presentación, Emma de Ramón realizó una relectura de algunos poemas de las obras "Ternura" y "Desolación", desde la mirada de una mujer lesbiana, explorando cómo la poeta escondió en su obra sus relaciones pasionales con otras mujeres. En tanto, Yocelyn Valdebenito abordó "El costado más luminoso de nuestra historia: Laura y Gabriela en Magallanes", enfocándose en la relación de Laura Rodig con Mistral, y cómo la propia Rodig visibilizó este vínculo. Por su parte, Rina Díaz expuso "Gabriela: pluralidad del ser", resaltando cómo la intimidad, el silencio y la rebeldía de Mistral se vuelven un gesto creativo y humano que amplía nuestra comprensión de la libertad y diversidad.

A juicio del director regional del Serpat, Pablo Quercia, "este encuentro cumplió plenamente con el objetivo de recorrer aspectos de la vida de Gabriela Mistral que no son tan conocidos, así como de propiciar un espacio de reflexión respecto de su relevancia como figura y referente para las diversidades sexuales en la actualidad".

