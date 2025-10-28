Punta Arenas,
28 de octubre de 2025

SERPAT DISTINGUIÓ EL APORTE DE PERSONAS E INSTITUCIONES EN EL MARCO DEL DÍA REGIONAL DE LOS PATRIMONIOS 2025

​El encuentro estuvo encabezado por el director regional del Serpat, Pablo Quercia, junto a representantes de organizaciones e instituciones participantes en la celebración nacional y regional del Día de los Patrimonios, además de un grupo de voluntarios del Liceo Polivalente Sara Braun.

mini-P1148308
El pasado sábado 25 de octubre se efectuó la tercera edición de la ceremonia de reconocimiento a personas e instituciones relevantes en la valoración y visibilización del patrimonio local, organizada por el Servicio del Patrimonio Cultural (Serpat) en el marco del Día Regional de los Patrimonios 2025.

El encuentro estuvo encabezado por el director regional del Serpat, Pablo Quercia, junto a representantes de organizaciones e instituciones participantes en la celebración nacional y regional del Día de los Patrimonios, además de un grupo de voluntarios del Liceo Polivalente Sara Braun. 

Lo acompañaron también integrantes del equipo Serpat regional, entre ellos, el encargado de Pueblos Originarios Blas Flores (quien actuó como maestro de ceremonias), el encargado regional del Día de los Patrimonios, Rodrigo López y el responsable del voluntariado patrimonial, Luis Paredes.

 
El Día de los Patrimonios surgió en 1999 y desde 2014, las organizaciones y entidades agrupadas de manera espontánea y con apoyo del entonces Consejo de la Cultura, impulsaron la realización de una fiesta regional en el marco del Día de la Región, que año a año se conmemora el 21 de octubre. Desde 2023, la Dirección Regional del Servicio del Patrimonio Cultural ha entregado un reconocimiento al trabajo creativo y generoso de actores clave a la hora de resguardar y traspasar oficios y saberes que componen el crisol de nuestra identidad regional. 

En este contexto, se destacó de manera póstuma el aporte invaluable de personas destacadas en el ámbito de la difusión del patrimonio regional, tales como Jaime Maynard Durandeau, emblemático guía de turismo, apasionado por su trabajo y generoso al momento de entregar sus conocimientos, y Viviana Alday Chiguay, cultora de la cestería yagán, integrante de la comunidad Yagán de Bahía Mejillones de Puerto Williams, educadora tradicional de la cultura y lengua, comprometida con la revitalización cultural de su pueblo.

Tras un momento de silencio a modo de homenaje, se presentó el dúo de violoncellos del Conservatorio de Música de la Universidad de Magallanes, integrado por el profesor Cristián López junto a su alumno Tomás Marín. Posteriormente, se entregaron los reconocimientos a las personas e instituciones destacadas. En esta oportunidad, se relevó el rol de Matías Vieira, Eduardo Pesce y Jeanette Contreras, por su participación en el Día de los Patrimonios, difusión e impulso al patrimonio regional, así como a los representantes del Club de la Unión - Palacio Sara Braun, Teatro Museográfico de la Universidad de Magallanes y Liceo Polivalente Sara Braun.

También recibieron distinciones alrededor de 20 voluntarios de la especialidad de Turismo del Liceo Polivalente Sara Braun que colaboraron en la atención de visitantes en diversas actividades realizadas este fin de semana. Estuvieron acompañados por la jefa de UTP del recinto, Lorena Bahamondes.

El director regional del Serpat, Pablo Quercia, agradeció la concurrencia a la premiación así como "el esfuerzo individual e institucional, público y privado, de las comunidades y cultores portadores de tradición, que ha hecho posible el éxito de esta fiesta que celebra la diversidad cultural en nuestra región, desplegándose a través de nuestra remota geografía a lo largo de estos años".

HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES REPARA EQUIPO DE TOMOGRAFÍA Y AMPLÍA HORARIO PARA REDUCIR LISTA DE ESPERA

​El Tomógrafo se encuentra operativo para poder realizar toda la gama de exámenes, tanto en pacientes oncológicos, de urgencia, ambulatorios y hospitalizados.

​El Tomógrafo se encuentra operativo para poder realizar toda la gama de exámenes, tanto en pacientes oncológicos, de urgencia, ambulatorios y hospitalizados.

MAGALLANES FUE SEDE DE ENCUENTRO GLOBAL PARA ANTICIPAR, MITIGAR Y DEMOCRATIZAR LA CIENCIA MARINA

WAKE UP ENTRE LAS 100 MEJORES CAFETERÍAS DE SUDAMÉRICA

IMG_20251011_170704

TORNEO DE DEBATE DE PUNTA ARENAS 2025 CONVOCA A 12 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

