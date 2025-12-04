SERPAT ORGANIZA CONVERSATORIO PARA DESTACAR IMPORTANCIA DE GABRIELA MISTRAL EN LAS DIVERSIDADES SEXO-GENÉRICAS

En el marco de las actividades vinculadas a la celebración de los 80 años de la entrega del Premio Nobel a la poeta chilena Gabriela Mistral, el Grupo Regional de Género de la Dirección Regional del Servicio del Patrimonio Cultural, junto a la Biblioteca Pública 47 perteneciente a dicho servicio, han organizado un conversatorio orientado a las diversidades sexo-genéricas y abierto a público general.



