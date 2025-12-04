Punta Arenas,
4 de diciembre de 2025

SERPAT ORGANIZA CONVERSATORIO PARA DESTACAR IMPORTANCIA DE GABRIELA MISTRAL EN LAS DIVERSIDADES SEXO-GENÉRICAS

​El conversatorio se realizará este viernes 5 de diciembre a las 19:00 horas en la Sociedad de Instrucción Popular (Av. Colón 956)

GM en las diversidades sexo-genéricas_FB (1)
En el marco de las actividades vinculadas a la celebración de los 80 años de la entrega del Premio Nobel a la poeta chilena Gabriela Mistral, el Grupo Regional de Género de la Dirección Regional del Servicio del Patrimonio Cultural, junto a la Biblioteca Pública 47 perteneciente a dicho servicio, han organizado un conversatorio orientado a las diversidades sexo-genéricas y abierto a público general.

La actividad "Importancia de Gabriela Mistral en las diversidades sexo-genéricas", está pensada como un espacio de diálogo que busca profundizar en la obra, presencia y legado de Mistral, desde la mirada de las diversidades sexo-genéricas. En esta instancia se recorrerán aspectos de su vida que no son tan conocidos, además de reflexionar sobre el significado que Gabriela Mistral tiene para las diversidades sexuales en la actualidad.

Para participar en este encuentro viajarán especialmente desde Santiago las destacadas profesionales del Serpat, Emma de Ramón y Yocelyn Valdebenito, quienes estarán acompañados por la escritora magallánica Rina Díaz.

El conversatorio se realizará este viernes 5 de diciembre a las 19:00 horas en la Sociedad de Instrucción Popular (Av. Colón 956). Para inscribirse, es necesario completar el formulario: https://forms.gle/qJuoxy92bH5G57jP6


Carolina Saldivia

MUNICIPIO EN ALERTA POR TARDANZA DEL GORE EN EL PROYECTO DE RELLENO SANITARIO

​El alcalde Claudio Radonich ofició al gobernador para exigir medidas urgentes que eviten un alza tarifaria y la prolongación indefinida del actual recinto de disposición final.

​El alcalde Claudio Radonich ofició al gobernador para exigir medidas urgentes que eviten un alza tarifaria y la prolongación indefinida del actual recinto de disposición final.

PDI Y FISCALÍA REALIZARON DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS EN TORRES DEL PAINE POR EL FALLECIMIENTO DE TURISTAS

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

seremiavanceslaborales

SEREMI DEL TRABAJO RELEVA AVANCES LABORALES EN MATERIA DE INCLUSIÓN

Programa Cuentan los antiguos 3 de diciembre

MATRIARCADO Y FEMINISMO: SABERES ANCESTRALES Y REFLEXIONES CONTEMPORÁNEAS

LUNA 4

GASPAR LUNA Y LAVANDINI CONQUISTAN EL ROCKÓDROMO 2025 CON UNA PUESTA EN ESCENA DE ALTO IMPACTO