Punta Arenas,
4 de diciembre de 2025

VIII COMISIÓN BINACIONAL CHILE-ARGENTINA EN MATERIA ANTÁRTICA ABORDA LA COOPERACIÓN BILATERAL DIPLOMÁTICA, CIENTÍFICA Y LOGÍSTICA

​Durante la reunión, las delegaciones revisaron los resultados del último encuentro de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos.

Foto_Grupal_Binacional_d21

Los miembros de la VIII Comisión Binacional Chile–Argentina en Materia Antártica se reunieron en Buenos Aires, donde abordaron la cooperación diplomática, científica y logística entre ambos países, y reafirmaron el compromiso conjunto con la gobernanza de la Antártica y la protección de su ecosistema.

Durante la reunión, las delegaciones revisaron los resultados del último encuentro de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, destacando el amplio respaldo internacional a la propuesta conjunta de un Área Marina Protegida en el Dominio 1. También se abordaron los desafíos en el nuevo enfoque sobre ordenación de la pesquería de kril.

Con miras a la próxima Reunión Consultiva del Tratado Antártico, que se realizará en 2026 en Hiroshima, Japón, ambos países evaluaron las solicitudes de algunos miembros de elevar su estatus al de Partes Consultivas, coordinaron posiciones sobre turismo antártico y destacaron la importancia de la coordinación sudamericana previa a esta reunión.

Además, se revisaron avances en foros como el Consejo de Administradores Antárticos Nacionales y la Reunión de Programas Antárticos Latinoamericanos, así como las campañas logísticas y cooperación entre los institutos antárticos chileno y argentino.


COBRE CHILENO ALCANZA NUEVO RÉCORD HISTÓRICO: ESTE ES EL PRECIO QUE REGISTRA EN 2025

MUNICIPIO EN ALERTA POR TARDANZA DEL GORE EN EL PROYECTO DE RELLENO SANITARIO

PDI Y FISCALÍA REALIZARON DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS EN TORRES DEL PAINE POR EL FALLECIMIENTO DE TURISTAS

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

ESE JUEVES Y VIERNES REGRESA EL TRADICIONAL FESTIVAL FOLCLÓRICO ESTUDIANTIL EN LA PATAGONIA

SELKNAM Y TAIIU PROTAGONIZAN EL CIERRE DEL VOLEIBOL REGIONAL TRAS INTENSAS FINALES JUVENILES