1 de diciembre de 2025
CAPITANÍA DE PUERTO DE PUNTA ARENAS REFUERZA INFORMACIÓN SOBRE CONTROL DEL BORDE COSTERO Y ROL DE LA POLICÍA MARÍTIMA EN MAGALLANES
Buenos días región.
Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el Subteniente Litoral Sebastián Araya, de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas, entregó detalles sobre las labores que desarrolla la Autoridad Marítima en el control del borde costero y el trabajo permanente de la Policía Marítima en la región de Magallanes.
Durante su participación, explicó a la comunidad la importancia de las funciones destinadas a resguardar la seguridad, fiscalización y orden en los espacios costeros, subrayando que estas tareas permiten mantener un monitoreo constante de las actividades que se desarrollan en el litoral, así como prevenir situaciones de riesgo para la ciudadanía y el medio marítimo.
El Subteniente Araya también abordó el rol operativo y preventivo de la Policía Marítima, destacando que su labor es clave para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente, proteger la vida humana en el mar y apoyar procesos de control vinculados a la navegación, operación de embarcaciones y uso responsable de los sectores ribereños.
PACTO DE MAGALLANES: GOBERNADOR FLIES ELEVA AL EJECUTIVO SOLICITUD PARA CALIFICAR AL HIDRÓGENO VERDE DE “INDUSTRIA ESTRATÉGICA”
En esta oportunidad, destacó la integración de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), además de la posibilidad de considerar al hidrógeno verde como una “industria estratégica” para Chile.