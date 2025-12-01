CAPITANÍA DE PUERTO DE PUNTA ARENAS REFUERZA INFORMACIÓN SOBRE CONTROL DEL BORDE COSTERO Y ROL DE LA POLICÍA MARÍTIMA EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el Subteniente Litoral Sebastián Araya, de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas, entregó detalles sobre las labores que desarrolla la Autoridad Marítima en el control del borde costero y el trabajo permanente de la Policía Marítima en la región de Magallanes.

Durante su participación, explicó a la comunidad la importancia de las funciones destinadas a resguardar la seguridad, fiscalización y orden en los espacios costeros, subrayando que estas tareas permiten mantener un monitoreo constante de las actividades que se desarrollan en el litoral, así como prevenir situaciones de riesgo para la ciudadanía y el medio marítimo.

El Subteniente Araya también abordó el rol operativo y preventivo de la Policía Marítima, destacando que su labor es clave para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente, proteger la vida humana en el mar y apoyar procesos de control vinculados a la navegación, operación de embarcaciones y uso responsable de los sectores ribereños.



