ARMADA DE CHILE EN EL TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO: ENFRENTANDO DESAFÍOS EN EL CONTINENTE BLANCO

El desarrollo de la actual Comisión Antártica por parte de la Armada de Chile, ha derivado en una serie de esfuerzo en cumplimiento de tareas fundamentales proyectando a nuestro país al polo, cumpliéndose actualmente 79 años de operaciones permanentes en el Territorio Chileno Antártico.

OPERACIONES PERMANENTES EN EL CONTINENTE BLANCO

En la actualidad la Armada de Chile realiza operaciones permanentes en la Gobernación Marítima y Capitanía de Puerto de “Bahía Fildes”, en la Base Naval Antártica “Capitán Arturo Prat”, así como activación estival de la Capitanía de Puerto “Paraíso” en Base “Presidente Gabriel González Videla” y la alcaldía de Mar de “Rada Covadonga” en la Base Antártica “General Bernardo O´Higgins”.

El esfuerzo desplegado involucra el cambio de dotaciones, despliegue de brigadas de reparaciones y apoyo a labores de tipo científico, en donde las bases nacionales realizan constante recopilación de datos meteorológicos, observaciones glaciológicas, entre otras tareas que son fundamentales.

UNIDADES NAVALES EN ANTÁRTICA

Por otro lado las unidades de superficie, como son el Rompehielos “Almirante Viel”, los Remolcadores de Alta Mar “Janequeo”, “Lientur”, “Galvarino”, el patrullero Oceánico “Marinero Fuentealba” y los transportes “Aquiles” y “Sargento Aldea”, son parte del esfuerzo de conexión marítima con continente blanco, realizando diferentes tareas de sostenimiento logístico, traslado de científicos, campañas hidrográficas, así como parte de la Patrulla Antártica Naval Combinada, realizando en la actualidad un despliegue pocas veces registrado en el marco de operaciones antárticas.

Un importante esfuerzo se realiza en el sostenimiento logístico de unidades de la Armada de Chile en la construcción del futuro muelle en Bahía Fildes en isla Rey Jorge, punto que concentra gran parte de las operaciones nacionales y extranjeras en el Territorio Chileno Antártico, obra que tras años de planificación se está ejecutando desde diciembre del 2025, en donde la Armada de Chile por medio de unidades navales ha contribuido con el traslado de más de 8000 toneladas de material de construcción y áridos, los cuales son fundamentales tanto para la construcción del muelle así como la renovación del aeródromo “Teniente Marsh” de la base antártica “Presidente Eduardo Frei”.

ESPECIALISTAS EN UN TERRITORIO EXTREMO

Estas operaciones, al igual que otras Campañas Antárticas, han considerado el embarco de especialistas en meteorología y la generación de pronósticos, cartas de hielos y observación de hielo marino por parte del Centro Zonal de Meteorología Marina de Magallanes y Antártica Chilena, nutriendo de información crucial para la planificación de las distintas operaciones que se realizan en condiciones extremas en el continente Blanco.

Paralelamente la Armada de Chile por medio del Centro Zonal de Señalización Marítima de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, desarrolla el mantenimiento e instalación de nueva Ayudas a la Navegación, en donde los especialistas en faro son desplegados tanto por vía marítima como por helicópteros navales a recónditos rincones de Antártica, contribuyendo a mantener rutas seguras para los navegantes del océano Austral.

En la actualidad, el aumento de operaciones turísticas en el continente Blanco ha conllevado a un constante monitoreo y control de naves en el área, siendo parte de la responsabilidad de la Armada de Chile dentro de las operaciones de Búsqueda y Salvamento Marítimo, las cuales incluyen la península antártica, estableciendo de esta manera coordinaciones ante eventuales operaciones que se tengan que realizar en el área manteniendo la salvaguarda de la vida humana en el mar.

Además, el desarrollo de diferentes tareas tanto del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) a bordo del Rompehielos “Almirante Viel” y el despliegue de la Lancha Hidrográfica “Orca” para estudios de batimetría, así como de la Autoridad Marítima por medio del Programa de Observador del Ambiente Litoral (POAL), así como el próximo desarrollo del crucero hidrográfico de la Comité Oceanográfico Nacional (CONA), dan cuenta de tareas de largo aliento que se han desarrollado durante décadas en el continente Blanco, desde el despliegue de la Fragata “Iquique” y Transporte “Angamos” en 1947, pero especialmente con las operaciones del AP 45 “Piloto Pardo” desde 1960, siendo parte de las tareas continuas que realiza la Armada de Chile en el registro, comprensión y sostenimiento de este apartado y desafiante territorio.

Por otro lado, los Destacamentos Aeronavales embarcados, han permitido contribuir al desarrollo de tareas en zonas apartadas y al sostenimiento logístico, enfrentando los equipos y pilotos de los helicópteros de la Armada de Chile los desafíos del viento blanco y las temperaturas extremas.

OPERACIONES CIENTÍFICAS Y APOYO DE LA ARMADA DE CHILE

El apoyo a operaciones científicas también resulta clave, siendo parte fundamental del esfuerzo que realiza el Instituto Antártico Chileno tanto en el traslado de carga por medios navales como también de equipos de científicos, los cuales se despliegan en zonas de estudios apartadas, activando refugios y bases estivales, en donde el soporte de la Armada de Chile resulta fundamental para este tipo de operaciones en el área litoral del Territorio Chileno Antártico.

También la Armada de Chile fue parte del esfuerzo conjunto desplegado en “Glaciar Unión”, en donde se activó nuevamente una estación estival junto a otros operadores antárticos nacionales, como son el Ejército, Fuerza Aérea y el Instituto Antártico Chileno, colaborando al soporte logístico en la instalación de la red longitudinal de estaciones meteorológicas, estudios glaciológicos y estudios de concentración de hielo en el área denominada como “Antártica Profunda”.

CONDICIONES EXTREMAS

Las distintas operaciones de la Armada de Chile se realizan en planificación y coordinación constante, tanto por las complejas condiciones meteorológicas antárticas en donde los vientos catabático, hielo y bajas temperaturas que llegan alcanzar los -15 grados son parte de las operaciones, en donde se pueden registrar cambios abruptos con rachas de viento de 10 a 130 kilómetros por horas en cuestión de minutos, transformando el área de operación y en donde la experiencia son fundamentales para realizar las diferentes tareas encomendadas.

UNA HISTORIA QUE TRASCIENDE

A 79 años de la primera Expedición Antártica Chilena, la Armada de Chile mantiene el compromiso de tareas cruciales y permanentes en el Territorio Chileno Antártico, contribuyendo de esta manera a la comprensión de nuestro mundo y siendo heredera de una historia que por más de 225 se comenzó a escribir desde Chile en el océano Austral, en donde exploraciones, salvamentos y descubrimientos han marcado pasajes de sacrificio y entrega, hojas doradas de nuestra historia que aún se escriben con la blanca estela de las unidades navales que unen Chile mirando al polo Sur.

