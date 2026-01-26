LOS HITOS QUE MARCARON EL TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO EN 2025

​El continente blanco es un tremendo desafío y Chile tiene mucho que decir al respecto, nuestro país no tan solo es puerta de entrada, sino que además desarrolla acciones trascendentales que son importantes de conocer y comprender, pues de una y otra forma "Antártica" es algo más que nuestro límite sur en el polo.



​RECALADA DEL ROMPEHIELOS ALMIRANTE VIEL

Ya iniciada las operaciones estivales antárticas 2024-2025, entre activación de bases y diferentes operaciones científicas, la recalada del primer rompehielos construido en Chile fue un acontecimiento que marcó los primeros días de enero del 2025.

Para muchos algo esperado, para otros algo desconocido, la figura del Rompehielos "Almirante Viel" se hizo presente en su puerto base en Punta Arenas, siendo recibido con expectación y pañuelos blancos por parte de la comunidad magallánica.

​El rompehielos en sí es un tremendo hito que nos hace recordar los esfuerzos tras la adquisición del AP 45 "Piloto Pardo" y el antiguo Rompehielos "Almirante Viel", pero acá la voluntad del país y sus capacidades a través de ASMAR nos ponen a Chile como un ejemplo de desarrollo de ingeniería y que ve en este hito situado en Punta Arenas como un elemento clave de nuestra proyección antártica.

​VISITA PRESIDENCIAL AL POLO SUR

​En 1948 con la visita del Presidente Gabriel González Videla se da el hito del primer jefe de Estado en Antártica, algo que sin lugar a dudas marca un importante capítulo de nuestra historia polar. Desde aquella fecha diversos han sido los Jefes de Estado Chilenos y Extranjeros que han llegado a Antártica, sin embargo la visita del Presidente Gabriel Boric tuvo la particularidad que realizó actividad científica, obviamente bajo la supervisión de notables especialistas como el Director Nacional de INACh Doctor Gino Casassa.

​

​Este hito marca una importante impronta de Chile en la Antártica, siendo un ejemplo de la voluntad del Estado de Chile y también de las capacidades técnicas para realizar un viaje de esta envergadura.

​30 AÑOS DE LA BASE "PROFESOR JULIO ESCUDERO"

En febrero se conmemoraron 30 años de la Base científica nacional "Profesor Julio Escudero", lo cual recuerda un hito tremendamente importante en nuestra historia antártica, patronímico que reconoce una de las figuras más gravitantes en la historia antártica chilena.

​La conmemoración contó con la presencia de delegaciones científicas de distintos países, siendo encabezada por el Director Nacional de INACh Doctor Gino Cassasa, ocasión que se contó con el discurso del Historiador Antártico Francisco Sánchez Urra, quién fue invitado a esta importante ocasión.

​En bahía Fildes además, se encontraban el Patrullero Oceánico "Marinero Fuentealba" y el Remolcador de Altamar "Lientur", comandados por los Capitanes de Fragata José Sandino y Jaime García, quienes también estuvieron presentes en la conmemoración, dando un realce de conexión natural con el Territorio Chileno Antártico y su vinculación primordialmente marítima.

​Una base repleta, llena de acentos de diversos rincones del mundo, dieron un marco especial para una conmemoración que es fruto del tremendo trabajo que realiza INACh en colaboración con diferentes expediciones y operadores antárticos nacionales.

​CONSTRUCCIÓN DE FARO MONUMENTAL "PILOTO PARDO"

El 21 de marzo se concluyó la construcción del faro más moderno en el continente Antártico, la labor fue desarrollada por los Fareros del Centro Zonal de Señalización Marítima de Punta Arenas, quienes a bordo del Patrullero Oceánico "Marinero Fuentealba" una vez más vencieron las inclemencias extremas del territorio chileno antártico.

​El faro monumental "Piloto Pardo" fue construido en Isla Decepción, en homenaje a los rescates aeronavales realizados en 1967 y 1969, en donde el entonces AP "Piloto Pardo" y el AGS "Yelcho", unidades de la Armada de Chile lideraron un rescate que hasta el día de hoy es considerado como uno de las más increíbles a nivel mundial en medio de erupciones volcánicas.

​Su construcción y operación constituye un verdadero hito para los Fareros del Fin del Mundo, quienes nuevamente han hecho historia en el continente blanco.

​EL INCIDENTE ETHAN GUO

El 28 de junio del 2025 será un día particular y largamente recordado, un joven de 19 años logra llegar en su avioneta al aeródromo "Teniente Marsh", sin lugar a dudas una hazaña de la aviación, sin embargo no presentó plan de vuelo y simplemente (al parecer) decidió llegar a Antártica, para cumplir con una campaña de redes sociales para recaudar fondos para financiar investigaciones en torno al cáncer infantil.

​Para algunos un héroe para otros un villano, activó el sistema judicial marcando importantes antecedentes de soberanía efectiva en el Territorio Chileno Antártico, su regreso a Punta Arenas a bordo del Rompehielos "Almirante Viel", posterior visita a Santiago y al Congreso Nacional dieron una connotación de "rock star" a un hecho que para muchos aún es causa de análisis y de cuestionamientos, a pesar de todo un hito que para bien o para mal nos hizo recordar nuestra condición de país antártico.



​INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ANTARCTIC EARTH SCIENCES 2025

En agosto Punta Arenas fue el epicentro de investigadores de ciencias de la tierra y Antartica, ISAES se desarrolló de manera impecable en el Hotel Dreams de Punta Arenas, recibiendo a una importante cantidad de especialistas y referentes mundiales, así como investigadores iniciales y estudiantes de postgrado.

​ISAES fue mucho más que una simple conferencia, fue un impulso que permitió un punto de encuentro que, por razones de la pandemia de Covid 19, se había pospuesto y nuestro país a través de INACh logró hacer realidad en la "Ciudad custodio de la Antártica".

Los desafíos logísticos y también de coordinación académica no fueron menores, lográndose desarrollar un evento de primera categoría en nuestra ciudad, lo cual nos hace recordar la reunión de delegados de SCAR que se realizó el 2024 en la capital regional.

​36 REUNIÓN DE RAPAL EN PUNTA ARENAS

La 36 versión de la Reunión de Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos (RAPAL), se efectuó a fines de septiembre en Punta Arenas, esta importante instancia de entendimiento y coordinación se desarrolló en el Hotel "Cabo de Hornos", contando con la presencia de la Ministra Subrogante de Relaciones Exteriores Gloria de la Fuente, siendo una instancia que ratifica nuestro rol antártico a nivel regional.

​La reunión culminó con una visita profesional al Rompehielos "Almirante Viel", asombrando a las delegaciones presentes, siendo nuestro "embajador antártico" un emblema para la región latinoamericana.

​DÍA DE LA ANTÁRTICA CHILENA

En el marco del día de la Antártica Chilena, se realizó la Feria Antártica Escolar liderada por el equipo de INACh, el cual convocó delegaciones ganadoras de distintos proyectos antárticos de nuestro país.

​El trabajo de despliegue logístico, así como de exposición y defensa, tanto al público en general como a especialistas, dieron por ganadores a equipos que viajarán a Antártica en el presente año, lo cual sin lugar a duda marcará sus vidas.

Un proyecto de divulgación antártica tremendamente importante, en donde se suman diferentes iniciativas que han destacado durante el presente año como el esl programa de podcast antárticos de Harry Díaz de INACh, el programa "Embajadores Antárticos" de Fundación Valle Hermoso-Carrera de Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad de Playa Ancha-Fundación Huellas Magallanicas, así como el programa "Mirador Antártico" de la periodista María Pastora Sandoval, lo cual es una muestra de la entrega profesionalismo y diversidad de iniciativas que se desarrollan en torno a la pasión que genera el continente blanco.

Por otro lado la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas conmemoró este importante día con un simposio realizado en el centro cultural, teniendo como expositores de alto nivel como es el caso de Iván Martinic de Diario El Mercurio, el historiador Antártico Francisco Sánchez Urra de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, el Presidente del Senado Juan José Ossandón y el Alcalde de Punta Arenas Claudio Radonich, dando gala de un evento pocas veces visto en la región y que llegó a una gran cantidad de público, siendo ampliamente reconocido.

Por otro lado se realizó el conversatorio en dependencias de INACh liderado por la Doctora Consuelo León y el Doctor Mauricio Jara, en donde también se contó con la presencia del historiador antártico Francisco Sánchez, reflexionando en torno a la importancia de este día, instancia enmarcada en el desarrollo de las Jornadas de Historia de las Islas Australes y Antártica Chilena, que en su nueva versión desarrollada en el Museo Naval y Marítimo de Punta Arenas contó con el apoyo de la Tercera Zona Naval a través del Contraalmirante Jorge Castillo, quién con una clase magistral dio inicio a este tradicional punto de encuentro histórico austral.

​INICIOS DE TRABAJOS DE MUELLE EN BAHÍA FILDES

En diciembre del pasado año se iniciaron los trabajos de faena inicial para la construcción del muelle en bahía Fildes, isla Rey Jorge, en el Territorio Chileno Antártico, esta obra de ingeniería que facilitará el desarrollo de actividades logísticas y científicas en Antártica es un esfuerzo del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, en donde esfuerzos públicos y privados se suman para lograr un hito fundamental.

El apoyo logístico de unidades de la Armada de Chile, como es el caso del ATF 60 "Lientur", así como el "Janequeo" y "Galvarino", sumado al remolcador de la empresa Ultramar y capacidades de construcción de la empresa Bravo-Izquierdo, representan avances significativos en infraestructura antártica, a lo cual se suma la reparación del aeródromo "Teniente Marsh" como también a las reparaciones y renovaciones de futuras bases nacionales.

BALANCE DE UN AÑO DINÁMICO

Es de esta manera que el año 2025 fue un año diverso y multidimensional en actividades antárticas, esto desde la perspectiva de lo que desde Punta Arenas hemos sido testigos, evidentemente el nombramiento del Embajador Francisco Berguño como Secretario General del Tratado Antártico y la ratificación del Doctor Cesar Cárdenas como presidente del Comité Científico de CCAMLR son parte de los tremendos hitos y logros de Chile en el sistema Antártico.

​El rol de los medios de comunicación es fundamental, pues todas estas acciones y posicionamientos de Chile en el sistema Antártico fueron de una u otra forma dados a conocer a la ciudadanía, en un año que nos hace recordar que como país antártico tenemos mucho que decir al mundo.

