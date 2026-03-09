GOBIERNO DESTACA CUMPLIMIENTO DE METAS HABITACIONALES Y AVANCES EN SISTEMA DE CUIDADOS EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el seremi de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica Mansilla, abordó diversas iniciativas y avances impulsados en la Región de Magallanes en materias de protección social, niñez, vivienda y apoyo a personas cuidadoras.

Uno de los temas destacados fue la jornada de sensibilización contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes realizada en el centro de Punta Arenas. La actividad tuvo como objetivo visibilizar esta grave vulneración de derechos y promover la corresponsabilidad de la ciudadanía en su prevención. Durante la jornada, autoridades regionales entregaron material informativo en el marco de la campaña nacional “Abre los Ojos”, iniciativa orientada a fomentar la denuncia oportuna de situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de menores de edad.

La instancia fue convocada por la Seremi de Seguridad Pública junto al Seremi de Desarrollo Social y Familia y la Directora Regional (s) del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, reforzando el trabajo interinstitucional para enfrentar esta problemática.

En materia de gestión institucional, Mimica también destacó la última reunión que encabezó con las y los directores y coordinadores de los seis servicios relacionados al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. En el encuentro se revisaron los avances alcanzados durante los cuatro años de Gobierno y las acciones desarrolladas en beneficio de las familias de la región, instancia en la que la autoridad agradeció el trabajo de los equipos y la articulación entre instituciones del Estado y la sociedad civil.

Durante la conversación radial también se abordaron avances en materia habitacional. Esta semana, 136 familias recibieron las llaves de sus viviendas en los Edificios Los Flamencos I en Punta Arenas, iniciativa que forma parte del Plan de Emergencia Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en Magallanes. Con esta entrega, la región alcanzó las 4.171 viviendas entregadas durante el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, convirtiéndose en la primera del país en cumplir y superar las metas del plan.

En paralelo, se destacó el inicio de la construcción del primer Centro Comunitario de Cuidados en Puerto Natales, espacio destinado a apoyar a personas cuidadoras y a quienes reciben cuidados. El proyecto, que será ejecutado por el Minvu Magallanes, contempla una superficie de 180 metros cuadrados y una inversión de 9.600 UF.

Estos centros forman parte del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados Chile Cuida, política pública impulsada por el Gobierno que busca reconocer el derecho al cuidado en su triple dimensión: cuidar, ser cuidado y el autocuidado. En Magallanes, desde 2025 ya se encuentran operativos centros en las comunas de Torres del Paine y San Gregorio.

Precisamente en Torres del Paine se realizó recientemente la certificación de las primeras personas cuidadoras que participan del Centro Comunitario de Cuidados inaugurado en 2025. En la ceremonia participaron autoridades regionales y nacionales, entre ellas el Subsecretario General de Gobierno, Erwin Díaz, quienes conocieron testimonios de las personas beneficiarias del programa ejecutado por la Municipalidad de Torres del Paine.

Durante la entrevista, Mimica también resaltó avances en materia de protección a la niñez y adolescencia en la región, entre ellos la implementación de la Ley N°21.430, que crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. En ese contexto, se logró implementar las Oficinas Locales de la Niñez en el 100% de las comunas de Magallanes, además de la conformación de Consejos Consultivos de la Niñez en todas las comunas del territorio.

Otro ámbito destacado fue el fortalecimiento de la red de apoyo para personas en situación de calle. En los últimos años se aumentó la cantidad de albergues en la región, pasando de dos a tres dispositivos con funcionamiento las 24 horas durante todo el año. Asimismo, se inauguró un nuevo Centro de Referencia para quienes iniciaron procesos de superación de la situación de calle y se mantuvieron las Rutas Protege, Social y Médica para asistir a personas que pernoctan en puntos calle y que no adhieren a los albergues.

Finalmente, la autoridad recordó que el pasado 9 de febrero el Presidente de la República promulgó la ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados Chile Cuida, iniciativa que busca consolidar una red de apoyo para personas cuidadoras y quienes requieren cuidados, fortaleciendo así la política social dirigida a las familias del país.





​

