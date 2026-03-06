COMITÉ POLICIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA REALIZA FISCALIZACIÓN INTERSECTORIAL EN PUERTO NATALES

Con el objetivo de reforzar la seguridad y fortalecer la coordinación entre instituciones, el Comité Policial Provincial realizó una fiscalización intersectorial en distintos sectores de la ciudad de Puerto Natales, instancia liderada por la seremi de Seguridad Pública, Carla Barrientos, junto al delegado presidencial provincial, Guillermo Ruiz Santana.

El operativo contó con la participación de Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI), la Armada de Chile, la Municipalidad de Puerto Natales a través de su equipo de inspección, y la Dirección del Trabajo, representada por su jefe provincial Jorge Ampuero.





Durante la jornada, las autoridades y equipos fiscalizadores realizaron recorridos por diversos puntos de la comuna, incluyendo el terminal portuario, controles de tránsito y fiscalizaciones en locales comerciales para verificar el cumplimiento de patentes y permisos correspondientes.





Como resultado del operativo, se registró la detención de dos personas: una por porte de arma blanca y otra por situación migratoria irregular, quienes fueron puestos a disposición de la justicia conforme a los procedimientos establecidos.

El delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz Santana, destacó la importancia de este tipo de acciones coordinadas. “Tuvimos la oportunidad de recorrer distintos puntos de la ciudad, incluyendo el terminal portuario, además de realizar controles de tránsito y fiscalizaciones en locales comerciales respecto de patentes y permisos”, señaló.





La autoridad agregó que “De esta forma también estamos finalizando una serie de operativos que hemos llevado a cabo junto a la Seremi de Seguridad Pública, como una manera de reforzar los compromisos que hemos asumido como Gobierno del Presidente Gabriel Boric con la seguridad y el bienestar de las y los habitantes de la comuna de Natales y de la provincia de Última Esperanza”.

Por su parte, la seremi de Seguridad Pública, Carla Barrientos, explicó que este despliegue responde a los compromisos asumidos para fortalecer la seguridad en toda la región. “Nos hemos trasladado a la comuna de Natales en el marco de los compromisos asumidos del intersector, precisamente para trabajar en mayor seguridad en nuestra región y descentralizar el trabajo que realizamos en la comuna de Punta Arenas… con la finalidad de llevar más seguridad a la comuna de Natales”, indicó.

En tanto, el asesor jurídico de la Municipalidad de Natales, Hans Curamil, valoró la coordinación entre las distintas instituciones para fortalecer las labores de fiscalización y control en la comuna, destacando que este trabajo conjunto permite avanzar en acciones concretas que contribuyen a mejorar la seguridad y la convivencia en la ciudad.

Este tipo de operativos forman parte de las acciones impulsadas por el Comité de Seguridad Pública de Última Esperanza, que busca fortalecer el trabajo intersectorial y desplegar servicios del Estado en terreno para resguardar la seguridad de la comunidad.