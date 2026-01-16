16 de enero de 2026
EXPULSAN DEL PAÍS A CIUDADANA DOMINICANA CONDENADA POR DELITOS DE DROGAS
La medida fue ejecutada por detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Punta Arenas, por orden del Servicio Nacional de Migraciones.
Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Punta Arenas concretaron la expulsión del territorio nacional de una ciudadana dominicana de 39 años, en cumplimiento de una resolución emanada del Servicio Nacional de Migraciones.
La medida se fundamenta en dos condenas penales que registra la extranjera, correspondientes a los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y Microtráfico. Ambas investigaciones y posteriores detenciones fueron desarrolladas por la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (BRIANCO) Punta Arenas.
La mujer fue escoltada hasta el aeropuerto internacional de Santo Domingo, donde fue entregada a las autoridades locales, quedando con prohibición de ingreso a Chile por un período de 25 años.
Según la descripción disponible en el expediente de consulta, el Centro Antártico Internacional (CAI) es un proyecto que integrará tres áreas: científica, interactiva y logística, en un trabajo colaborativo entre la Universidad de Magallanes y el Instituto Antártico Chileno.
Según la descripción disponible en el expediente de consulta, el Centro Antártico Internacional (CAI) es un proyecto que integrará tres áreas: científica, interactiva y logística, en un trabajo colaborativo entre la Universidad de Magallanes y el Instituto Antártico Chileno.