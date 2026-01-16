Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336X336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

16 de enero de 2026

EXPULSAN DEL PAÍS A CIUDADANA DOMINICANA CONDENADA POR DELITOS DE DROGAS

​La medida fue ejecutada por detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Punta Arenas, por orden del Servicio Nacional de Migraciones.

pdireferencial

Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Punta Arenas concretaron la expulsión del territorio nacional de una ciudadana dominicana de 39 años, en cumplimiento de una resolución emanada del Servicio Nacional de Migraciones.

La medida se fundamenta en dos condenas penales que registra la extranjera, correspondientes a los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y Microtráfico. Ambas investigaciones y posteriores detenciones fueron desarrolladas por la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (BRIANCO) Punta Arenas.

La mujer fue escoltada hasta el aeropuerto internacional de Santo Domingo, donde fue entregada a las autoridades locales, quedando con prohibición de ingreso a Chile por un período de 25 años.


VIDEOS TERRENO ELECTROTERMINAL 2

23 EMPRESAS COMPRARON LAS BASES DE LICITACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTROMOVILIDAD PARA LA CAPITAL REGIONAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

GOBIERNO INVERTIRÁ US$42 MILLONES EN CENTRO ANTÁRTICO INTERNACIONAL EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​Según la descripción disponible en el expediente de consulta, el Centro Antártico Internacional (CAI) es un proyecto que integrará tres áreas: científica, interactiva y logística, en un trabajo colaborativo entre la Universidad de Magallanes y el Instituto Antártico Chileno.

​Según la descripción disponible en el expediente de consulta, el Centro Antártico Internacional (CAI) es un proyecto que integrará tres áreas: científica, interactiva y logística, en un trabajo colaborativo entre la Universidad de Magallanes y el Instituto Antártico Chileno.

CAIPUQ
nuestrospodcast
pdireferencial

EXPULSAN DEL PAÍS A CIUDADANA DOMINICANA CONDENADA POR DELITOS DE DROGAS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
pdireferencial

EXPULSAN DEL PAÍS A CIUDADANA DOMINICANA CONDENADA POR DELITOS DE DROGAS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino 336X336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
srjjovenes

SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL DE MAGALLANES FORTALECE ROL PREVENTIVO CON JÓVENES CONDUCTORES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
coregallardo

CORE ROXANA GALLARDO ADVIERTE FALENCIAS ESTRUCTURALES TRAS AUDITORÍA EXTERNA AL GOBIERNO REGIONAL