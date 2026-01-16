EXPULSAN DEL PAÍS A CIUDADANA DOMINICANA CONDENADA POR DELITOS DE DROGAS

Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Punta Arenas concretaron la expulsión del territorio nacional de una ciudadana dominicana de 39 años, en cumplimiento de una resolución emanada del Servicio Nacional de Migraciones.

La medida se fundamenta en dos condenas penales que registra la extranjera, correspondientes a los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y Microtráfico. Ambas investigaciones y posteriores detenciones fueron desarrolladas por la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (BRIANCO) Punta Arenas.

La mujer fue escoltada hasta el aeropuerto internacional de Santo Domingo, donde fue entregada a las autoridades locales, quedando con prohibición de ingreso a Chile por un período de 25 años.

