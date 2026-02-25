Punta Arenas,
25 de febrero de 2026

BIRO PUNTA ARENAS DETIENE A JOVEN CON ORDEN VIGENTE PARA CUMPLIR CONDENA POR ROBO CON VIOLENCIA

​El imputado, de 20 años, había sido detenido en 2023 por un ataque con arma blanca tras engañar a la víctima mediante redes sociales.

pdi magallanes

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de Punta Arenas pusieron a disposición del Juzgado de Garantía a un sujeto de 20 años que mantenía una orden de detención vigente para cumplir condena por el delito de robo con violencia.

Según informó el comisario Esteban Ramírez, jefe subrogante de la BIRO Punta Arenas, el imputado había sido detenido en 2023 junto a una mujer, en el marco de una investigación desarrollada por la Brigada de Homicidios. En esa oportunidad se estableció que ambos planearon engañar a un hombre contactándolo a través de redes sociales, haciéndole creer que sostendría una cita.

De acuerdo con los antecedentes policiales, la mujer no llegó sola al encuentro pactado, sino que posteriormente ingresó el imputado. Ambos habrían apuñalado a la víctima y sustraído sus pertenencias, provocándole lesiones que obligaron su traslado al Hospital Clínico de Punta Arenas.

En ese entonces el detenido era menor de edad, por lo que quedó en internación provisoria. Sin embargo, quebrantó la condena, motivo por el cual mantenía una orden vigente para cumplir la sanción correspondiente.


DETIENEN A SUJETO POR RECEPTACIÓN DE VEHÍCULO ROBADO EN CERRO PALOMARES

MINVU ADJUDICA SEGUNDA ETAPA DE MEJORAMIENTO DEL PARQUE MARÍA BEHETY EN PUNTA ARENAS

BIRO PUNTA ARENAS DETIENE A JOVEN CON ORDEN VIGENTE PARA CUMPLIR CONDENA POR ROBO CON VIOLENCIA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

EN 2025 SE EMITIERON UN MILLÓN DE LICENCIAS MÉDICAS MENOS Y SE REDUJO EL GASTO EN US$675 MILLONES

Marcos Rojas

ENCARGADO REGIONAL DE PESCA ARTESANAL EXPLICÓ ALCANCES DEL PROCESO DE CADUCIDAD DEL REGISTRO PESQUERO

amigo familia

