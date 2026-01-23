Punta Arenas,
23 de enero de 2026

PDI MAGALLANES DETECTÓ A NUEVE EXTRANJEROS EN SITUACIÓN IRREGULAR Y DETUVO A CINCO PERSONAS EN OPERATIVO FOCALIZADO

​Fiscalizaciones simultáneas en Punta Arenas y Puerto Natales permitieron detectar infracciones migratorias y dar cumplimiento a órdenes de detención vigentes, en un despliegue coordinado orientado al control migratorio y la seguridad pública en la región.

pdi magallanes operativo

En el marco de un trabajo coordinado, detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena realizaron este jueves un operativo masivo de fiscalización de personas extranjeras en Punta Arenas y Puerto Natales, con apoyo de diversas unidades policiales regionales.

En la capital regional, las diligencias se concentraron en el sector céntrico y en la toma “Las Etnias”, mientras que en Puerto Natales las fiscalizaciones se desarrollaron en el centro de la ciudad y el sector de la costanera. En total, se controló a 52 personas extranjeras, detectándose que nueve de ellas se encontraban en situación migratoria irregular: seis en Punta Arenas y tres en Puerto Natales.

El jefe de la Prefectura Provincial Magallanes, prefecto Pablo Merino Campos, informó que la mayoría de los infractores realizaba labores remuneradas sin la autorización correspondiente y, además, había excedido su plazo de permanencia en el país por más de 180 días. Debido a estas infracciones, todos serán denunciados ante el Servicio Nacional de Migraciones, conforme a la normativa vigente.

En paralelo, y durante la misma jornada, detectives de la región lograron la detención de cinco personas —un ciudadano colombiano y cuatro ciudadanos chilenos— quienes mantenían órdenes de detención vigentes emanadas desde los tribunales de justicia. Estas detenciones se concretaron tanto en Punta Arenas como en Puerto Natales.

Desde la PDI señalaron que estas acciones forman parte del trabajo permanente orientado al control migratorio y al fortalecimiento de la seguridad pública en la Región de Magallanes, reforzando la presencia policial y la fiscalización focalizada en puntos estratégicos del territorio.


Noticias
Destacadas
