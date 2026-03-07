Punta Arenas,
7 de marzo de 2026

OBRA AUDIOVISUAL MAGALLÁNICA SERÁ EXHIBIDA EN SAN JOSÉ DE COSTA RICA

El programa en el que participa la obra magallánica en representación de Chile está conformado por obras de Alemania, Países bajos, Marruecos, Francia y Argentina.

sheep

La obra magallánica ganadora del Festival Internacional de cine FECIR 2021 “Sheep, La obstinada memoria del viento” del colectivo escénico regional proyecto ASKUTÁLAK, formará parte de la programación del Festival internacional MACA Festival & Escena Contemporánea que se desarrolla este fin de semana en San José de Costa Rica. 

Con esto el colectivo magallánico se sigue consolidando como la compañía local con mayor proyección en eventos internacionales relevantes donde convergen las nuevas miradas del arte contemporáneo, con un trabajo que genera en el extranjero un gran interés por el sello que imprime la estética y el arte integrado en la dramaturgia de creaciones bajo la dirección artística de Martín Andrade Reyes, cuyas obras están basadas en recopilaciones archivísticas, de memoria e identidad local y que en esta producción en particular, rescata la memoria de los movimientos obreros de la Patagonia con escenas que rodadas en locaciones de la estancia San Gregorio y parajes cercanos a esta. 

El programa en el que participa la obra magallánica en representación de Chile está conformado por obras de Alemania, Países bajos, Marruecos, Francia y Argentina. El Festival MACA busca generar un espacio intangible para el desarrollo de las artes escénicas desde una convergencia internacional, especialmente desde la danza contemporánea y las artes que involucran el movimiento, así como acercar las expresiones humanas a las calles de San José, y de esta manera generar nuevos significados de los espacios colectivos y representativos de esta ciudad. 

Esta edición cuenta con la Co- Producción de Festival Move Concreto de Minais de Gerais, Brasil y la Coproducción de Circus Film, artista de Video documental de Alemania. Recientemente el colectivo realizó la primera gira de una compañía local en llevar al otro extremo del país, a la región de Arica y Parinacota para participar en el Festival Internacional Escena Movida, con una creación original basada en la memoria de Gabriela Mistral.

kbianchiretamales

“TENGO PRESENTADAS LEYES QUE APUNTAN A LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES”: SENADOR BIANCHI DEFIENDE SU TRABAJO LEGISLATIVO TRAS AUSENCIA EN VOTACIÓN SOBRE PENAS SUSTITUTIVAS

MUNICIPIO IMPULSA CAMPAÑA PARA FORTALECER BRIGADA DE BOMBEROS DE RÍO SECO

​La convocatoria busca sumar voluntarios y respaldo empresarial para lograr establecer un cuerpo.

​La convocatoria busca sumar voluntarios y respaldo empresarial para lograr establecer un cuerpo.

goreturismo

CONSEJO REGIONAL DE TURISMO CONSOLIDA SU TRABAJO EN SEGUNDA SESIÓN PLENARIA: NUEVOS INSUMOS TECNOLÓGICOS, INVERSIONES Y ADMINISTRACIÓN DE PARQUES MARCAN JORNADA

servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

danielarodriguez

AUSTRO CHILE LANZA RENOVADA PLATAFORMA DIGITAL PARA DIFUNDIR EL TURISMO REGIONAL

news-chile-lepra

CHILE SE CONVIERTE EN EL PRIMER PAÍS DE AMÉRICA VERIFICADO POR LA OMS POR ELIMINAR LA LEPRA