MUNICIPIO ENTREGÓ RECONOCIMIENTO: CONOCE A LAS 24 MUJERES DESTACADAS DE PUNTA ARENAS

En el marco de las actividades del Mes de la Mujer, la Municipalidad de Punta Arenas realizó una ceremonia de reconocimiento a 24 mujeres destacadas de la comuna, instancia que buscó relevar sus trayectorias, compromiso y aporte al desarrollo social, comunitario y profesional de la ciudad.



La actividad reunió a autoridades comunales, familiares y representantes de diversas organizaciones, quienes participaron en este tradicional homenaje impulsado por el municipio para visibilizar el trabajo que muchas mujeres realizan diariamente en distintos ámbitos de la vida pública y comunitaria.



El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró el sentido de esta ceremonia y el significado de reconocer a mujeres que representan a muchas otras que trabajan de manera silenciosa por su entorno. "Fue una linda ceremonia. Como todos los años, la Municipalidad destaca a un grupo de mujeres que representan la diversidad de funciones, oficios, estilos y edades de nuestra comuna. Este año fueron 24, de las cuales dos corresponden a homenajes póstumos muy sentidos a dirigentes sociales que marcaron profundamente a nuestra ciudad", señaló.



La autoridad comunal agregó que este tipo de reconocimientos permite visibilizar historias de esfuerzo y liderazgo. "Cuando uno escucha sus trayectorias se da cuenta de cómo muchas mujeres marcan la diferencia. Son referentes que abren caminos y representan a muchas otras que, de manera anónima, trabajan todos los días por sus familias, por su entorno y por nuestra ciudad", afirmó.



Radonich también destacó el compromiso del municipio con la igualdad de oportunidades. "Como municipalidad estamos muy contentos, porque más allá de las políticas de género, la mitad de nuestros funcionarios son mujeres y la mitad de los cargos directivos también lo son, sin necesidad de normas especiales. Aquí el talento, las capacidades y las competencias son las que permiten ocupar esos espacios", indicó.



Entre las homenajeadas, la profesora jubilada y exdirectora del Colegio Miguel de Cervantes, Alejandra Velasco, expresó su emoción tras recibir el reconocimiento. "Estuve 36 años en educación y siento que hoy ha sido un momento mágico. Es un reconocimiento a la labor de muchas profesoras que durante la historia de Magallanes han trabajado de manera ininterrumpida. Educar es amar, y quien no puede amar no puede educar", manifestó.



Por su parte, la presidenta del Magallanes Lawn Tennis Club, Ximena Rubio, valoró el reconocimiento y destacó el trabajo realizado desde su organización. "Estoy muy emocionada y agradecida. Si no fuera por mi club yo no estaría acá. Hemos trabajado para abrir más este recinto a la comunidad y también para impulsar iniciativas que permitan acercar el deporte a más personas", comentó.



En tanto, Yennifer Cárdenas, encargada de calidad en el área de salud de la Corporación Municipal, señaló que este reconocimiento representa también el trabajo colectivo de los equipos de salud. "Recibo este premio con mucha humildad, porque detrás hay un equipo que trabaja duro para entregar una atención segura y de calidad. La atención primaria es la puerta de entrada a la salud pública, por lo que este trabajo tiene un impacto directo en la comunidad", expresó.



En esta oportunidad, las mujeres reconocidas fueron Margarita Mihovilovic Peric y Georgina Cárdenas López (homenajes póstumos); Bertila Andrade Andrade (adulta mayor); Magnolia Chaparro López (promoción de la inclusión); Ximena Rubio Rojas y Josefa Bustamante Ojeda (deporte); Griselda Bontes Poppovich (cultura); Katherinne Toledo Ainol y María Teresa Caldumbide Pérez (emprendimiento); Estrella Pérez Coloboro (agricultura); Viviana Abello Cárdenas (acción social); Rosa Santana Zúñiga y Alejandra Velasco Contreras (educación); Yennifer Cárdenas Maldonado (salud); María Catalina Cartagena Espinoza (innovación científica); Paulina Sandoval Rodríguez (medio ambiente); Silvia Contreras Castaño (poder joven); Alexandra Soto Villegas (Armada); Nicole Santana Santana (FACH); Dafna Valenzuela Miranda (Ejército); Karem Standen Manríquez (Carabineros); Jessica Jerez Zamora (PDI); Silvana Suazo Álvarez (Bomberos de Chile); y Lizet Hernández Levicán (Gendarmería).



Desde la Municipalidad de Punta Arenas señalaron que esta ceremonia busca relevar el rol de las mujeres y destacar trayectorias que contribuyen al desarrollo social de la comuna, reafirmando el compromiso institucional con la valoración de su aporte en todos los ámbitos de la vida local.

