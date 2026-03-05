Punta Arenas,
5 de marzo de 2026

PRESIDENTE BORIC Y MINISTRA ARREDONDO VISITAN PUNTO DE CULTURA COMUNITARIA EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

​La ministra Carolina Arredondo inició este miércoles su agenda en Punta Arenas. Incluyó también la instalación de una placa conmemorativa en la Escuela de Trastornos del Lenguaje Santa Laura.

La ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, inició ayer su visita a la Región de Magallanes con una agenda que incluyó la visita a uno de los Puntos de Cultura de Punta Arenas, hasta donde llegó también el Presidente Gabriel Boric, y el reconocimiento a la Escuela de Trastornos del Lenguaje Santa Laura en Punta Arenas.

Tras cinco años de implementación ininterrumpida del programa Acciona, durante la mañana se instaló una placa conmemorativa que sella el compromiso de la Escuela Santa Laura con la creatividad. Esta comunidad educativa ha integrado los lenguajes artísticos como una herramienta clave para el desarrollo integral de niñas y niños.

“Es muy satisfactorio venir hasta la región más austral de nuestro país y seguir confirmando que la cultura está en todos lados y que el arte no solo es contemplación, sino una herramienta viva para que las vecinas y vecinos de Punta Arenas fortalezcan sus lazos y su identidad comunitaria; y también para que niñas y niños desplieguen toda su creatividad desde su propia escuela”, dijo la ministra Carolina Arredondo. Además, agregó que “ese es nuestro rol como Estado y durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric nos esforzamos por cumplirlo: Duplicamos y descentralizamos el presupuesto cultural para ampliar derechos. Con el Pase Cultural, el apoyo directo a nuevos museos, bibliotecas, ferias y festivales acercamos la cultura a las personas y fortalecimos la vida cultural en todo el país”.

Durante la tarde, la agenda de la secretaria de Estado, quien estuvo acompañada por el seremi de las Culturas, Luis Navarro, incluyó la visita a las obras de la Biblioteca y el Archivo Regional, en construcción desde agosto de 2024 y con sobre un 49% de avance. La propuesta busca revitalizar el casco histórico de la capital regional, dar nuevos usos a la infraestructura existente y preservar su identidad regional.

Luego, junto al Presidente Gabriel Boric, encabezó la visita a una reconocida agrupación perteneciente al programa Puntos de Cultura Comunitaria en la región: el Colectivo de Artes Marices de Punta Arenas, organización que reúne a mujeres, en su mayoría adultas mayores, dedicadas a la creación de obras pictóricas en diversas técnicas.

PRESIDENTE BORIC VISITA EL EX CLUB HÍPICO Y DESTACA AVANCE DEL PROCESO PARA CREAR NUEVO PARQUE URBANO EN PUNTA ARENAS

POR UN VOTO: SENADO APRUEBA EN GENERAL PROYECTO QUE ABRE PUERTA A CONMUTAR CONDENAS A PRESOS POR CAUSAS DE DD.HH.

La iniciativa presentada por un grupo de senadores de derecha fue respaldada por 23 votos a favor y 22 en contra.

Investigación

DURANTE ESTE GOBIERNO: MÁS DE $13 MIL MILLONES HA INVERTIDO EL MINCIENCIA PARA POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE MAGALLANES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

PRESIDENTE BORIC Y MINISTRA ARREDONDO VISITAN PUNTO DE CULTURA COMUNITARIA EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

saraademahyst

HYST Y AUSTRO CHILE IMPULSAN PROGRAMA RADIAL PARA RELEVAR EL ROL ESTRATÉGICO DEL TURISMO EN MAGALLANES "PATAGONIA ON TOUR"

asumamagallanes

ASOCIACIÓN SUR DOCENTES CRITICA DISEÑO Y GESTIÓN DEL SLEP EN MAGALLANES