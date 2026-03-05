BENCINAS SUBIRÁN ESTE JUEVES: ENAP ANUNCIA ALZA DE HASTA $20 POR LITRO

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) dio a conocer su informe semanal de estimación de precios de los combustibles, anticipando un aumento en las gasolinas para esta semana en Chile.

De acuerdo con el reporte publicado este miércoles 4 de marzo, la gasolina de 93 octanos registraría un alza estimada de $18,8 por litro, mientras que la gasolina de 97 octanos subiría $20,9 por litro. En tanto, el diésel también presentaría un incremento estimado de $19,3 por litro.

Por otro lado, el informe proyecta una disminución de $27,9 por litro en el precio del kerosene, mientras que el gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular tendría un aumento estimado de $11,8 por litro.

Desde ENAP reiteraron que la empresa no fija ni regula los precios finales de los combustibles en el país, ya que estos son determinados por las compañías distribuidoras en un mercado abierto y competitivo. El informe se publica cada miércoles y considera variables como los precios internacionales del petróleo, costos de importación y los mecanismos de estabilización vigentes.

