5 de marzo de 2026

BENCINAS SUBIRÁN ESTE JUEVES: ENAP ANUNCIA ALZA DE HASTA $20 POR LITRO

​El informe semanal estima aumentos de hasta $20,9 por litro en las bencinas, mientras que el kerosene registraría una baja.

BENCINAS ACUMULAN BAJA DE 65 PESOS EN UN MES

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) dio a conocer su informe semanal de estimación de precios de los combustibles, anticipando un aumento en las gasolinas para esta semana en Chile.

De acuerdo con el reporte publicado este miércoles 4 de marzo, la gasolina de 93 octanos registraría un alza estimada de $18,8 por litro, mientras que la gasolina de 97 octanos subiría $20,9 por litro. En tanto, el diésel también presentaría un incremento estimado de $19,3 por litro.

Por otro lado, el informe proyecta una disminución de $27,9 por litro en el precio del kerosene, mientras que el gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular tendría un aumento estimado de $11,8 por litro.

Desde ENAP reiteraron que la empresa no fija ni regula los precios finales de los combustibles en el país, ya que estos son determinados por las compañías distribuidoras en un mercado abierto y competitivo. El informe se publica cada miércoles y considera variables como los precios internacionales del petróleo, costos de importación y los mecanismos de estabilización vigentes.


ENAP MAGALLANES DESTACA EXPERIENCIA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE GEOLOGÍA Y EXPLORACIÓN

PRESIDENTE GABRIEL BORIC ENCABEZA PRESENTACIÓN DE AVANCES EN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

​En su visita a la zona, el mandatario, acompañado de autoridades locales, recorrió el Muelle Mardones y conoció los avances en el ordenamiento del borde costero.

​En su visita a la zona, el mandatario, acompañado de autoridades locales, recorrió el Muelle Mardones y conoció los avances en el ordenamiento del borde costero.

DETIENEN A TURISTA FRANCÉS POR ENCENDER CIGARRILLO EN SECTOR NO HABILITADO DE TORRES DEL PAINE

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BENCINAS SUBIRÁN ESTE JUEVES: ENAP ANUNCIA ALZA DE HASTA $20 POR LITRO

POR CIERRE DE PLANTA DE GNC EN PUNTA ARENAS: SEREMI DE ENERGÍA LLAMA A EMPRESAS RESPONSABLES A RESOLVER DIFERENCIAS Y RETOMAR OPERACIONES

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS PRESENTA CAMPEONATO FEMENINO DE BÁSQUETBOL 3X3