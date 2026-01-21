Punta Arenas,
21 de enero de 2026

SENADOR KARIM BIANCHI “SE DIO PASO CLAVE PARA EL FUTURO DE MAGALLANES: RECURSOS REGIONALES PODRÁN FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA”

El parlamentario destacó que la nueva normativa permitirá fortalecer la infraestructura portuaria de la región, especialmente a través de la Empresa Portuaria Austral, abriendo nuevas oportunidades de inversión y crecimiento.

kbianchift

​El senador independiente de Magallanes, Karim Bianchi informó del importante avance legislativo que se concretó en el Parlamento con la aprobación de normas que permitirán a los Gobiernos Regionales aportar recursos a las empresas portuarias del Estado, iniciativa clave para el desarrollo estratégico de las regiones y, en particular, de Magallanes.

 
Al respecto, el parlamentario destacó que la nueva normativa permitirá fortalecer la infraestructura portuaria de la región, especialmente a través de la Empresa Portuaria Austral, abriendo nuevas oportunidades de inversión y crecimiento.

 
“Permitir que la Región de Magallanes avance en el fortalecimiento de su infraestructura portuaria es, sin duda, un paso relevante y necesario. Esto va directamente de la mano con el desarrollo de proyectos estratégicos, especialmente aquellos vinculados al hidrógeno verde, una industria que hoy está creciendo con fuerza y con iniciativas concretas en toda la región”, dijo Bianchi.

 
Asimismo, subrayó la importancia otro avance en torno a que ENAP pueda ampliar su giro y participar activamente en los proyectos de hidrógeno verde. “Estamos hablando de una empresa estratégica del Estado, con experiencia, capacidades técnicas y presencia territorial, que puede cumplir un rol fundamental en esta nueva etapa de desarrollo energético para el país”, afirmó.

 
El legislador reconoció que no fue un proceso sencillo. “Costó que el Parlamento comprendiera la real importancia de aprobar estos artículos, que fueron incorporados en la ley miscelánea del Reajuste del Sector Público. Sin embargo, se logró avanzar, y ahora corresponde esperar que la Cámara de Diputadas y Diputados otorgue la aprobación final”, indicó.

 
El senador Karim Bianchi enfatizó que este avance no es solo un tema administrativo o legal. “Aquí lo que se permite es entregar señales claras de desarrollo, descentralización y futuro para Magallanes y esperamos que este paso se concrete a la brevedad”, concluyó.

MAGALLANES INAUGURA UNA FISCALÍA QUE DUPLICA SU CAPACIDAD Y REFUERZA LA PERSECUCIÓN PENAL EN EL EXTREMO SUR

PRESIDENTE ELECTO JOSÉ ANTONIO KAST PRESENTA A SU GABINETE: MIRA AQUÍ EL LISTADO DE FUTUROS MINISTROS

​En la actividad, que tuvo lugar en Gloria 88, en la comuna de Las Condes -región Metropolitana-, el mandatario republicano dio a conocer los nombres que encabezarán los 25 Ministerios una vez que asuma el próximo 11 de marzo.

HUMEDALES (8)

CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA PLAN INTEGRAL PARA RESGUARDAR HUMEDALES URBANOS DE PUNTA ARENAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

danteortiz

EDUCACIÓN TÉCNICA Y LOGÍSTICA: EL DESAFÍO REGIONAL FRENTE AL DESARROLLO DEL HIDRÓGENO VERDE

gerenta cormag

LA"CORMAG-CON", EVENTO QUE IMPULSA LA INDUSTRIA CREATIVA EN MAGALLANES

AMIGO DE LA FAMILIA 18 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

City Tour municipal