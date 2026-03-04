Punta Arenas,
4 de marzo de 2026

REGISTRO CIVIL INCORPORA AUDÍFONOS PARA ATENCIÓN DE PERSONAS CON HIPERSENSIBILIDAD AUDITIVA

​ Gracias a proyectos presentados por funcionarios y funcionarias del servicio, a través del programa “Registro Civil Te Cuida”, se pudo disponer de recursos para dotar de esta implementación a sus oficinas de Punta Arenas, Porvenir, Puerto Natales y al Civil Móvil.

Con la finalidad de mejorar la estadía y calidad de atención de quienes acuden al Servicio de Registro Civil e Identificación, esta mañana la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat, y la Directora Regional del servicio, Lorena Bustamante, dieron a conocer los audífonos incorporados a nivel regional para atención de personas con hipersensibilidad auditiva (TEA).

 
En la oportunidad, se realizó la entrega de dos dispositivos con tecnología de cancelación de ruido a la Oficial Civil de la oficina de Punta Arenas, Sefora Sepúlveda, y al Jefe del Equipo de Atención en Terreno, Alejandro Paredes, para ser puestos a disposición. Gracias a proyectos presentados por funcionarios y funcionarias del servicio, a través del programa “Registro Civil Te Cuida”, se pudo disponer de recursos para dotar de esta implementación a sus oficinas de Punta Arenas, Porvenir, Puerto Natales y al Civil Móvil.

 
Al respecto, la Seremi Michelle Peutat señaló que durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric se impulsaron una serie de programas en materia de cuidados, siendo una tarea primordial del Estado entregar distintas herramientas para que el funcionariado pueda desempeñar sus labores de una manera adecuada y atender a personas con dificultades de accesibilidad. “En ese sentido, el programa ‘Registro Civil Te Cuida’ brinda una oportunidad a funcionarios y funcionarias de identificar brechas en esta atención”, expresó, como lo grafica el haber logrado la adjudicación de fondos para disponer hoy de audífonos para personas con hipersensibilidad auditiva, con la finalidad de aislar ruidos ambientales para reducir la sobrecarga sensorial y ansiedad en usuarios (as) con necesidades específicas.

 
Esto se suma a otras iniciativas de años anteriores, como una rampa de acceso universal para su oficina móvil, alzadores para la toma de fotografía de cédulas y mudadores para niños y niñas, además de la habilitación de "espacios de espera infantil" en sus distintas dependencias en la región. Al respecto , la Directora Regional destacó que esta nueva postulación respaldada por el programa “Registro Civil Te Cuida”, y desarrollada por la Unidad de Género (tanto a nivel nacional como regional), permiten un espacio más seguro para las personas con hipersensibilidad a los ruidos: “en esta ocasión, fue un proyecto que presentó nuestra funcionaria Andrea Peña, se postularon varias iniciativas y resultó seleccionada esta (…) Así que es una muy buena noticia, así como también lo es la participación de las y los funcionarios con ideas que apuntan a mejorar la atención que entregamos hoy a nuestros usuarios (as)”.

 
Con proyección para este año 2026, Lorena Bustamante anunció distintos elementos que pondrán a disposición para brindar una espera más acogedora a las personas adultas que concurren con niños y niñas al servicio. Entre finales de marzo e inicios de abril, en la oficina de Punta Arenas se implementará un espacio para la lactancia, y en Puerto Natales habilitarán una “sala de la calma”. Esta última, “será la primera a nivel regional y nos permite un espacio seguro, tanto para niños como adultos que tengan allí alguna descompensación, y que puedan entonces ocupar esta sala en forma tranquila y volver entonces a la calma”.

 
Desde 2023, el programa "Registro Civil te Cuida” busca crear oficinas inclusivas y amigables, como iniciativa que promueve una atención más cercana, inclusiva y con enfoque de cuidados, poniendo su foco especialmente en personas cuidadoras y familias con niños (as), y fomentando buenas prácticas a partir del compromiso de los equipos por mejorar la experiencia usuaria.

PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL CONCRETA SU PROYECTO N°41 EN MAGALLANES CON LA ENTREGA DE 136 VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS

​El proyecto "Los Flamencos 1" consolida un nuevo barrio con estándares de integración urbana, equipamiento comunitario y eficiencia térmica, reafirmando el avance sostenido del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la región.

MUNICIPIO REFUERZA COORDINACIÓN VIAL POR INICIO DEL AÑO ESCOLAR

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

REGISTRO CIVIL INCORPORA AUDÍFONOS PARA ATENCIÓN DE PERSONAS CON HIPERSENSIBILIDAD AUDITIVA

JÓVENES EN REINSERCIÓN EXPANDEN SU CREATIVIDAD A TRAVÉS DE TALLERES ARTÍSTICOS

PANELES SOLARES Y BOMBAS DE CALOR: LA DUPLA CLAVE PARA REDUCIR HASTA UN 70% LA CUENTA DE LA LUZ Y EL GAS

