3 de marzo de 2026
LABOCAR INVESTIGA EN TERRENO HOMICIDIO FRUSTRADO CONTRA CARABINERO DE SERVICIO EN PUNTA ARENAS
El sujeto contaba con 18 detenciones previas y antecedentes por homicidio; fue detenido tras intentar atacar a un carabinero con un arma blanca.
Durante esta jornada, el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (LABOCAR) de Punta Arenas se encuentra realizando peritajes de un hecho ocurrido en horas de la madrugada.
En horas de esta madrugada, un sujeto intentó atacar a un funcionario policial con un arma blanca; ante el peligro de su integridad, el funcionario de Carabineros hizo uso de su arma de servicio, impactando con dos disparos al sujeto.
Los impactos balísticos impactaron en la zona de la ingle y en la pierna; tras ello se realizó el traslado hasta el Hospital Regional vía aérea, sin riesgo vital.
El sujeto fue detenido por homicidio frustrado a carabinero de servicio; además, contaba con un amplio prontuario policial con 18 detenciones anteriores y una pena cumplida por el delito de homicidio; actualmente se encontraba con una orden vigente para cumplir condena por uso de aparato tecnológico en un recinto penitenciario.
PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL CONCRETA SU PROYECTO N°41 EN MAGALLANES CON LA ENTREGA DE 136 VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS
El proyecto "Los Flamencos 1" consolida un nuevo barrio con estándares de integración urbana, equipamiento comunitario y eficiencia térmica, reafirmando el avance sostenido del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la región.
