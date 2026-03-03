Punta Arenas,
3 de marzo de 2026

LABOCAR INVESTIGA EN TERRENO HOMICIDIO FRUSTRADO CONTRA CARABINERO DE SERVICIO EN PUNTA ARENAS

​El sujeto contaba con 18 detenciones previas y antecedentes por homicidio; fue detenido tras intentar atacar a un carabinero con un arma blanca.

Peritajes Labocar, homicidio frustrado

Durante esta jornada, el Laboratorio  de Criminalística de Carabineros (LABOCAR) de Punta Arenas se encuentra realizando peritajes de un hecho ocurrido en horas de la madrugada.

En horas de esta madrugada, un sujeto intentó atacar a un funcionario policial con un arma blanca; ante el peligro de su integridad, el funcionario de Carabineros hizo uso de su arma de servicio, impactando con dos disparos al sujeto. 

Los impactos balísticos impactaron en la zona de la ingle y en la pierna; tras ello se realizó el traslado  hasta el Hospital Regional vía aérea, sin riesgo vital.

El sujeto fue detenido por homicidio frustrado a carabinero de servicio; además, contaba con un amplio prontuario policial con 18 detenciones anteriores y una pena cumplida por el delito de homicidio; actualmente se encontraba con una orden vigente para cumplir condena por uso de aparato tecnológico en un recinto penitenciario.

NI LA LLUVIA DETUVO A LAS MÁS DE 7 MIL PERSONAS EN EL FESTIVAL DE VERANO 2026 EN PUNTA ARENAS

PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL CONCRETA SU PROYECTO N°41 EN MAGALLANES CON LA ENTREGA DE 136 VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS

​El proyecto "Los Flamencos 1" consolida un nuevo barrio con estándares de integración urbana, equipamiento comunitario y eficiencia térmica, reafirmando el avance sostenido del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la región.

​El proyecto "Los Flamencos 1" consolida un nuevo barrio con estándares de integración urbana, equipamiento comunitario y eficiencia térmica, reafirmando el avance sostenido del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la región.

MINVU - Entrega conjunto Los Flamencos_3
Peritajes Labocar, homicidio frustrado

LABOCAR INVESTIGA EN TERRENO HOMICIDIO FRUSTRADO CONTRA CARABINERO DE SERVICIO EN PUNTA ARENAS

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

GascoCH

GASCO MAGALLANES REAFIRMA SU COMPROMISO CON EL CAMPO REGIONAL PARTICIPANDO POR TERCER AÑO CONSECUTIVO EN EXPOGAMA

Hidatidosis

HIDATIDOSIS: RECUERDAN MEDIDAS CLAVE PARA EVITAR EL CONTAGIO EN MAGALLANES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CARTA DIRECTOR (2)

TRANSPARENCIA

publicite aquí