ANUNCIAN AJUSTE TARIFARIO EN BUSES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PUNTA ARENAS

A contar del 28 de febrero de este año, las tarifas del transporte público en Punta Arenas, tendrán un reajuste en su valor, según lo informado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT).

Al respecto, el seremitt de la región Alejandro Goich aseguró que "como Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones hemos trabajado arduamente en apoyar a todas las personas que viven en zonas urbanas, rurales, apartadas o aisladas para que puedan movilizarse de forma digna a lo largo de nuestro territorio. Este tipo de decisiones no son fáciles de comunicar a la ciudadanía, porque sabemos el impacto que tienen en las economías familiares. Sin embargo, para continuar avanzando en un transporte público de calidad, resulta necesario mantener el equilibrio económico del sistema y ser responsables con el correcto uso de los recursos fiscales"

Es importante destacar que las tarifas del transporte público regulado en regiones se establecen y regulan mediante un polinomio y varían según factores externos como el valor del diésel, del dólar, inflación, entre otras.

Las tarifas desde el 28 de febrero en Punta Arenas serán:

Adulto CTR283 10-10H: $470

Persona Mayor CTR283 10-10H: $230

Estudiante CTR283 10-10H: $160





Adulto CTR283 11-11H: $520

Persona Mayor CTR283 11-11H: $250

Estudiante CTR283 11-11H: $170

Adulto ZE1201: $390

Persona Mayor ZE1201: $190

Estudiante ZE1201: $130

El MTT trabaja para apoyar a todas las personas que viven en zonas urbanas, rurales, apartadas o aisladas para que puedan movilizarse de forma digna. Lo mismo con miles de escolares que pueden llegar a sus lugares de educación gracias a los vehículos subsidiados por el ministerio.

En este marco, esta modificación busca optimizar los recursos para fomentar tanto la descentralización como la equidad territorial, mediante diversos proyectos propios y colaborativos con miras a la modernización y mejora de los servicios.

