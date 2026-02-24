Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

24 de febrero de 2026

ANUNCIAN AJUSTE TARIFARIO EN BUSES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PUNTA ARENAS

​Según informó el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), el pasaje adulto será ajustado en recorridos de Punta Arenas, en el marco del proceso gradual de descongelamiento de las tarifas del transporte público de buses.

Incorporan-10-nuevos-buses-estandar-RED-al-transporte-publico-de-Punta-Arenas

A contar del 28 de febrero de este año, las tarifas del transporte público en Punta Arenas, tendrán un reajuste en su valor, según lo informado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT).

Al respecto, el seremitt de la región Alejandro Goich aseguró que "como Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones hemos trabajado arduamente en apoyar a todas las personas que viven en zonas urbanas, rurales, apartadas o aisladas para que puedan movilizarse de forma digna a lo largo de nuestro territorio. Este tipo de decisiones no son fáciles de comunicar a la ciudadanía, porque sabemos el impacto que tienen en las economías familiares. Sin embargo, para continuar avanzando en un transporte público de calidad, resulta necesario mantener el equilibrio económico del sistema y ser responsables con el correcto uso de los recursos fiscales"

Es importante destacar que las tarifas del transporte público regulado en regiones se establecen y regulan mediante un polinomio y varían según factores externos como el valor del diésel, del dólar, inflación, entre otras.

Las tarifas desde el 28 de febrero en Punta Arenas serán:

  • Adulto CTR283 10-10H: $470
  • Persona Mayor CTR283 10-10H: $230
  • Estudiante CTR283 10-10H: $160

  • Adulto CTR283 11-11H: $520
  • Persona Mayor CTR283 11-11H: $250
  • Estudiante CTR283 11-11H: $170

 

  • Adulto ZE1201: $390
  • Persona Mayor ZE1201: $190
  • Estudiante ZE1201: $130

 

El MTT trabaja para apoyar a todas las personas que viven en zonas urbanas, rurales, apartadas o aisladas para que puedan movilizarse de forma digna. Lo mismo con miles de escolares que pueden llegar a sus lugares de educación gracias a los vehículos subsidiados por el ministerio.

En este marco, esta modificación busca optimizar los recursos para fomentar tanto la descentralización como la equidad territorial, mediante diversos proyectos propios y colaborativos con miras a la modernización y mejora de los servicios.


TARJETA TP HOMENAJE GARBIELA MISTRAL

LANZAN EDICIÓN ESPECIAL DE TARJETAS DE TRANSPORTE EN HOMENAJE A GABRIELA MISTRAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CARABINEROS ENTREGA RECOMENDACIONES PARA ELEGIR TRANSPORTE ESCOLAR SEGURO EN MAGALLANES

Leer Más

​Con el inicio del año escolar, autoridades llaman a verificar inscripción, documentación y condiciones del vehículo antes de contratar el servicio.

​Con el inicio del año escolar, autoridades llaman a verificar inscripción, documentación y condiciones del vehículo antes de contratar el servicio.

bus escolar 2
nuestrospodcast
Incorporan-10-nuevos-buses-estandar-RED-al-transporte-publico-de-Punta-Arenas

ANUNCIAN AJUSTE TARIFARIO EN BUSES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PUNTA ARENAS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Incorporan-10-nuevos-buses-estandar-RED-al-transporte-publico-de-Punta-Arenas

ANUNCIAN AJUSTE TARIFARIO EN BUSES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PUNTA ARENAS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Turistas Torres del Paine

EXPULSIONES POR RIESGO DE INCENDIOS AUMENTAN 31% EN UN AÑO EN TORRES DEL PAINE: 75% DE INFRACTORES POR CIGARRILLOS SON ISRAELÍES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

KexhnvlAIgIF

CON IA VISUAL CREAN SISTEMA PARA REDUCIR MORTALIDAD EN POST OPERATORIOS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Sin título

PALABRAS DE DESPEDIDA DEL PBRO. BERNARDO ASTUDILLO BASULTO QUIEN FUE EL PÁRROCO NÚMERO 12 EN LA HISTORIA DE LA PARROQUIA NTRA.SRA. DE FÁTIMA DE PUNTA ARENAS